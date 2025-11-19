पुरुषों को पूरे जीवन में नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, वर्ना सेहत के साथ वैवाहिक जीवन भी हो जाएगा खराब

Avoid These Mistakes for a Happy Marriage: पुरुष अक्सर अपनी जिम्मेदारियों, काम के दबाव और परिवार की चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी सेहत और भावनात्मक जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं. कई बार वे कुछ ऐसी गलतियां भी लगातार करते रहते हैं, जिन्हें वे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन यही छोटी आदतें आगे चलकर बड़े हेल्थ रिस्क पैदा कर सकती हैं और वैवाहिक रिश्ते पर भी असर डाल सकती हैं. अक्सर पुरुषों को लगता है कि वे मजबूत हैं, इसलिए उन्हें किसी तरह की देखभाल या बदलाव की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत लाइफस्टाइल, अनकंट्रोल स्ट्रेस और भावनात्मक दूरी रिश्ते को धीरे-धीरे खोखला बना सकती है.

एक हेल्दी लाइफ तभी संभव है जब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों पहलुओं पर बराबर ध्यान दिया जाए और अगर वैवाहिक जीवन को भी सुखद रखना है, तो कुछ आदतें ऐसी हैं, जिन्हें पुरुषों को कभी अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए. आइए जानते हैं वे कौन सी 5 गलतियां हैं, जिनसे हर पुरुष को दूर रहना चाहिए.

पुरुषों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये गलतियां | Men should absolutely not make these mistakes

1. अपनी सेहत को नजरअंदाज करना

कई पुरुष छोटे-मोटे लक्षणों, दर्द और थकान को हल्के में लेते रहते हैं, लेकिन यह आदत आगे चलकर बड़ी बीमारी बन सकती है. इससे हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं अक्सर चुपचाप बढ़ती हैं. कमजोरी और थकान वैवाहिक जीवन की अंतरंगता पर असर डालती है. सही समय पर चेकअप करवाने से गंभीर जोखिम रोके जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: मेंटल हेल्थ को बेहतरीन बनाने के लिए पुरुषों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान!

2. तनाव को अंदर दबाकर रखना

पुरुषों को अक्सर बचपन से सिखाया जाता है मर्द रोते नहीं, लेकिन भावनाओं को दबाने की यह आदत मानसिक तनाव बढ़ाती है. इससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और रिश्तों में दूरी, नींद खराब होना, वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. खुलकर बात करना और भावनाएं शेयर करना रिश्तों को मजबूत बनाता है.

3. काम को परिवार से ज्यादा प्राथमिकता देना

सफलता की दौड़ में कई पुरुष परिवार को समय देना भूल जाते हैं. लेकिन, यही दूरी धीरे-धीरे रिश्तों में ठंडापन ला देती है. इस आदत की वजह से पार्टनर को अकेलापन महसूस होता है, बातचीत कम होने से रिश्ते में तनाव बढ़ता है, परिवार का भरोसा कम हो सकता है. काम जरूरी है, लेकिन परिवार उसकी कीमत नहीं बनना चाहिए.

Photo Credit: Ajay Kumar Patel

4. गलत खान-पान और लाइफस्टाइल अपनाना

जंक फूड, धूम्रपान, शराब, देर रात का खाना और एक्सरसाइज की कमी, ये आदतें पुरुषों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. इससे वजन बढ़ता है, स्टैमिना कम होता है, सेक्सुअल हेल्थ पर सीधा प्रभाव पड़ता है, दिल और फेफड़ों की समस्याएं बढ़ती हैं. स्वस्थ शरीर अच्छा वैवाहिक जीवन बनाए रखने की सबसे बड़ी कुंजी है.

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में मुझे कौन सा मास्क पहनना चाहिए? आपका भी है ये सवाल, तो यहां पढ़ लीजिए जवाब

5. अपने रिश्ते को हल्के में लेना

कई पुरुष समझते हैं कि एक बार शादी हो गई तो रिश्ता अपने आप चलता रहेगा, लेकिन रिश्ते को समय, संवाद और प्रयास की जरूरत हमेशा रहती है. इस आदत के कारण पार्टनर दुखी और अवहेलित महसूस करती है, झगड़े और दूरी बढ़ती है, शादी में मिठास कम हो जाती है. रिश्ते में सम्मान, बातचीत और भरोसा बेहद जरूरी है.

पुरुषों का जीवन जिम्मेदारियों से भरा होता है, लेकिन इन 5 गलतियों को दोहराना सेहत के साथ रिश्ते दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है. सही आदतें अपनाकर, भावनाएं खुलकर साझा करके और अपने शरीर व रिश्ते की देखभाल करके हर पुरुष एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकता है.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)