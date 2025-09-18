हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें? रोज करें ये 3 काम, हेल्दी और मजबूत बनेगा आपका दिल

How to Avoid Heart Attack: आजकल की लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से दिल की बीमारियां खासकर हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है. आपने भी ऐसे वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट देखें होंगे जब लोग चलते-चलते या बैठे-बैठे गिर जाते हैं और कुछ ही देर में उन की मौत हो जाती है. ऐसे भी वीडियो देखने को मिले हैं जब लोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सीपीआर देते हुए देखे गए हैं. आजकल हार्ट अटैक की घटनाएं न सिर्फ उम्रदराज लोगों तक सीमित हैं बल्कि जवां और कम उम्र लोगों में देखने को मिल रही है. ऐसे में हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप कैसे अपने हार्ट को मजबूत बना सकते हैं? हार्ट को हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए क्या करें? आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी कामों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें रोज करने से आप अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे और हार्ट डिजीज से बचाने में भी कामयाब होंगे.

हार्ट डिजीज से बचने के लिए क्या करें?- (What To Do To Prevent Heart Disease?)

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. पहले हार्ट अटैक को उम्रदराज लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब यह युवाओं को भी अपना शिकार बना रहा है. लेकिन, कुछ आसान आदतें अपनाकर हम अपने दिल को हेल्दी और मजबूत बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें: गले में पथरी का इलाज क्‍या है? जानें टॉन्सिल स्टोन के लक्षण, कारण, निवारण और उपचार...

1. रोजाना करें व्यायाम

शरीर को हर दिन थोड़ा हिलाना-डुलाना दिल के लिए वरदान है. एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है. रोजाना 30 मिनट की वॉक, योग, साइक्लिंग या डांस भी काफी है. खासकर सुबह की सैर दिल को ताजगी देती है और तनाव दूर करती है.

2. हेल्दी डाइट अपनाएं

जो खाना आप खाते हैं, वही आपके शरीर और दिल की सेहत तय करता है. दिल को मजबूत बनाने के लिए आपको हरी सब्जियां, फल, ओट्स, नट्स और बीजों को डाइट में शामिल करें. तले-भुने, ज्यादा नमक और मीठे वाले खाने से बचें. ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं.

हर दिन थोड़ा-थोड़ा सुधार लाएं. जैसे व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक की जगह नारियल पानी या नींबू पानी. ये छोटे बदलाव दिल को बड़ा फायदा देंगे.

ये भी पढ़ें: क्या नींद न आने की समस्या को दूर करेगा Magnesium Mocktail? जानें इस दावे का सच

3. तनाव को करें कंट्रोल

तनाव दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है. ज्यादा स्ट्रेस से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए रोज 10-15 मिनट ध्यान (मेडिटेशन) करें. गहरी सांसें लें और खुद को शांत रखें. अपनी पसंद की चीजें करें, जैसे म्यूजिक सुनना, किताब पढ़ना या गार्डनिंग. तनाव कम करने से न सिर्फ दिल बल्कि दिमाग भी बेहतर काम करता है.

इन बातों का रखें खास ख्याल:

धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं.

नींद पूरी लें – कम से कम 7 घंटे रोज.

साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराएं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)