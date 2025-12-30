दिल्ली में सबसे सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है? इन बाजारों से खरीद लाएं बेड-सोफा, कम कीमत में सज जाएगा पूरा घर

Cheap Furniture Market in Delhi: सोफा, बेड, कुर्सी जैसे फर्नीचर के आइटम घर की खूबसूरती में चार-चांद लगाने का काम करते हैं. हर कोई चाहता है कि उसके घर में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और फैंस फर्नीचर आइटम हो लेकिन बजट के कारण ये सपना अधूरा ही रह जाता है. इसके अलावा कई लोग बाजारों में हजारों रुपये खर्च भी कर देते हैं लेकिन उन्हें मन मुताबिक सामान फिर भी नहीं मिलता है. इसी के चलते आज हम आपको दिल्ली के कुछ ऐसे बाजारों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप बेहद कम कीमत में बेड-सोफा जैसे फर्नीचर के आइटम खरीदकर ला सकते हैं. साथ ही आपको घर सजाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
1. कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट
कीर्ति नगर को एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट कहा जाता है. यहां आपको बेहद कम कीमत में डाइनिंग टेबल, बेड, सोफा सेट, कैबिनेट जैसा सामान बहुत ही कम कीमत में आसानी से मिल जाएगा. खास बात यह कि आप यहां अपने अनुसार चीजों को डिजाइनर करवा सकते हैं. साथ ही मोलभाव भी इस बाजार में किया जा सकता है.2. एमजी रोड
अगर आप पारंपरिक, क्रिएटिव और कस्टमाइज्ड फर्नीचर आइटम खरीदना चाहते हैं तो एमजी रोड का बाजार आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यहां आपको बेहतरीन डिजाइन वाला फर्नीचर का सामान बेहद कम कीमत में मिल जाएगा. इस बाजार में लकड़ी के क्लासिक सोफे, डाइनिंग टेबल, बेड, स्टोरेज कैबिनेट्स से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाले डेकोरेटिव पीस तक सब कुछ उपलब्ध है. साथ ही, आप अपनी पसंद के अनुसार फर्नीचर को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं.3. लाजपत राय मार्केट
दिल्ली में फर्नीचर की शॉपिंग के लिए आप लाजपत राय मार्केट भी जा सकते हैं. यहां आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन वाला स्टाइलिश और ट्रेंडी फर्नीचर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. साथ ही यहां के दाम भी बहुत ज्यादा किफायती रहते हैं. अगर आप क्वालिटी और स्टाइल दोनों चाहते हैं, तो लाजपत राय मार्केट जरूर जाएं.4. अमर कॉलोनी
अगर आप अपने घर के लिए पुराने स्टाइल की आर्मचेयर, बुकशेल्फ या इसी तरह का फर्नीचर खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो दिल्ली के अमर कॉलोनी बाजार जरूर जाएं. यहां आपको एंटीक फर्नीचर बेहद किफायती दामों पर मिल जाएगा. इस मार्केट में विंटेज डिजाइन, क्लासिक लकड़ी के पीस और यूनिक डेकोरेटिव आइटम्स की भरमार है, जो आपके घर को एक अलग और आकर्षक लुक देंगे.
