क्या नींद न आने की समस्या को दूर करेगा Magnesium Mocktail? आएगी बच्चों जैसी गहरी नींद? जानें इस दावे का सच

Viral Magnesium Sleep Drink: आजकल की लाइफस्टाइल में नींद से जुड़ी समस्याओं की शिकायत बहुत लोगों की है. आजकल के बिजी रूटीन के वजह से रात में देरी से सोना, रेगुलर एक ही समय पर न सोना, सुबह उठने का अलग-अलग समय रखना, कम नींद लेना जैसी दिक्कतें आम हो चली हैं. किसी को नींद नहीं आती, कोई नींद न पूरी होने से परेशान है, तो किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, वही किसी की नींद बीच-बीच में खुलती है. ऐसे में नींद से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया जाय, ये एक बड़ा सवाल है.

हालांकि, एक अच्छी नींद लेने के लिए घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं, जो कारगर भी माने जाते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर एक ड्रिंक बहुत वायरल हो रही है जिसे कहते हैं स्लीप गर्ल मॉकटेल (Sleepy Girl Mocktail). यह एक नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक है जो नींद को बेहतर बनाने का दावा करती है. इसमें तीन चीजें मिलाई जाती हैं, खट्टी चेरी का जूस, मैग्नीशियम पाउडर, स्पार्कलिंग वॉटर या प्रीबायोटिक सोडा.

यह ड्रिंक खासतौर पर रात को सोने से पहले पीने के लिए बनाई जाती है ताकि शरीर और मन को आराम मिले और रात को एक अच्छी और गहरी नींद लेने में मदद मिल पाए.

ये भी पढ़ें: क्‍यों हो जाती है आंख की फुंसी/बिलनी/गुहेरी या Eye Stye , जानें इसके कारण, इलाज और बचाव

क्या यह मॉकटेल सच में नींद में मदद करता है?

खट्टी चेरी का जूस में मेलाटोनिन नामक हार्मोन होता है जो नींद और जागने के चक्र को कंट्रोल करता है. इसमें ट्रिप्टोफैन भी होता है जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है. कुछ छोटे शोध बताते हैं कि इसे पीने से स्लीप क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती है.

मैग्नीशियम शरीर में कई रासायनिक क्रियाओं में काम आता है. यह मांसपेशियों को आराम देने, नसों को शांत करने और तनाव कम करने में सहायक हो सकता है. अगर किसी को मैग्नीशियम की कमी है तो उसे नींद में परेशानी हो सकती है. लेकिन, जिन लोगों को इसकी कमी नहीं है, उनके लिए यह नींद लाने में बहुत असरदार नहीं माना गया है.

असल में, इस ड्रिंक से ज्यादा असर उस रात की रूटीन का होता है जो हम सोने से पहले अपनाते हैं, जैसे स्क्रीन से दूर रहना, लाइट कम करना और धीरे-धीरे आराम की स्थिति में जाना.

कुल मिलाकर लब्बोलुआब क्या है?

मैग्नीशियम शरीर में सैकड़ों बायोकेमिकल रिएक्शन्स में शामिल होता है. यह मसल्स को रिलेक्स करने, नर्व्स सर्कुलेशन में बड़ी भूमिका निभाता है और शायद तनाव व चिंता को भी कम करता है. कुछ लोगों में मैग्नीशियम की कमी नींद की गड़बड़ी से जुड़ी होती है. शाम को मैग्नीशियम लेने से शारीरिक आराम मिल सकता है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि मैग्नीशियम अपने आप में उन लोगों में नींद लाने में कारगर है जिनमें इसकी कमी नहीं है.

आपका रूटीन और स्लीप हाइजीन मायने रखते हैं. भले ही सामग्री थोड़ी-बहुत मददगार ही क्यों न हों, एक आरामदायक ड्रिंक तैयार करना, रिलैक्स होना, स्क्रीन से दूर रहना, रोशनी कम करना और सोने से पहले एक रिचुअल करना, ये सभी शरीर को नींद में बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

ये भी पढ़ें: सिर्फ गर्दन ही नहीं, सर्वाइकल बिगाड़ रहा है आपकी पूरी जिंदगी, जानें परमानेंट आयुर्वेदिक इलाज

साइंस क्या कहती है?

टार्ट चेरी जूस में मेलाटोनिन (एक हार्मोन जो नींद-जागने के चक्र को कंट्रोल करने में मदद करता है) और ट्रिप्टोफैन (सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का एक एमिनो एसिड अग्रदूत) होता है. कुछ छोटे अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग सोने से पहले टार्ट चेरी जूस पीते हैं, उनकी नींद के समय या क्वालिटी में सुधार होता है.

हालांकि यह ड्रिंक सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण बहुत मजबूत नहीं हैं. ज्यादातर शोध छोटे स्तर पर हुए हैं और उनके नतीजे एक जैसे नहीं हैं.

कौन-सा मैग्नीशियम सबसे अच्छा है (जैसे Glycinate, Citrate आदि), कितनी मात्रा लेनी चाहिए, और कब लेना चाहिए, इन सब पर अभी साफ जानकारी नहीं है. कुछ प्रकार के मैग्नीशियम से पेट खराब भी हो सकता है.

स्पार्कलिंग वॉटर या प्रीबायोटिक सोडा स्वाद और टेक्सचर के लिए डाला जाता है, लेकिन इसका नींद पर कोई खास असर नहीं माना गया है. वहीं, चेरी जूस में अक्सर शक्कर होती है, जो अगर ज्यादा हो जाए तो स्लीप क्वालिटी को बिगाड़ सकती है.

ये भी पढ़े: क्या Rice Water से स्किन पर ग्लो आता है? जानें फेस पर चावल का पानी लगाने के फायदे और नुकसान

घर पर कैसे बनाएं (Sleepy Girl Mocktail?)

आधा कप खट्टी चेरी का जूस (बिना शक्कर वाला बेहतर है). एक टेबलस्पून मैग्नीशियम पाउडर (glycinate फॉर्म बेहतर माना जाता है), थोड़ा सा स्पार्कलिंग वॉटर या प्रीबायोटिक सोडा लें.

कैसे बनाएं: सब चीजों को मिलाकर रात को सोने से लगभग एक घंटे पहले पी लें.

इन बातों का रखें ध्यान:

शक्कर कम रखें, वर्ना नींद पर असर पड़ सकता है.

मैग्नीशियम की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाएं.

अगर आपको किडनी, दिल की बीमारी है या आप कोई दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)