फोटोग्राफर, नेशनल लेवल फुटबॉलर...प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कौन हैं?

गांधी-नेहरू परिवार में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सगाई कर ली है. एक निजी समारोह में हुए इस आयोजन ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है. सूत्रों के अनुसार, रेहान वाड्रा ने अपनी सात साल पुरानी दोस्त और गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया, जिसे अवीवा ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया. दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद सगाई कर दी गई.

कौन हैं अवीवा बेग?

अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका परिवार वाड्रा परिवार के काफी करीब माना जाता है. अवीवा ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पूरी की और उसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की.

प्रोफेशनल लाइफ और उपलब्धियां

अवीवा केवल एक नामी परिवार से ताल्लुक ही नहीं रखतीं, बल्कि खुद की एक अलग पहचान भी रखती हैं.

फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर: अवीवा एक पेशेवर फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. उनकी तस्वीरें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पोर्टलों और प्रकाशनों में जगह पा चुकी हैं.

आर्ट एग्जिबिशन: पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने 'यू कैनॉट मिस दिस' (इंडिया आर्ट फेयर, 2023) और 'द इल्यूजरी वर्ल्ड' (2019) जैसी कई सफल प्रदर्शनियों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है.

सामाजिक सरोकार: अवीवा का मुख्य उद्देश्य अपनी फोटोग्राफी के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है.

फुटबॉल खिलाड़ी और प्रकृति प्रेमी

अवीवा बेग की शख्सियत के कई और दिलचस्प पहलू भी हैं. वह राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं. प्रकृति से गहरा लगाव होने के कारण वह अक्सर कैमरा लेकर जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों की यात्रा करती हैं. वह एक घुमक्कड़ (Traveler) हैं और देशभर में अपनी फोटोग्राफी के जरिए अनकही कहानियों को कैद करती हैं. रेहान और अवीवा लंबे समय से एक-दूसरे के साथ हैं. जहां रेहान अक्सर अपनी मां प्रियंका गांधी के साथ राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, वहीं अवीवा अपनी क्रिएटिव फील्ड में सक्रिय हैं.



