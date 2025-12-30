पौधों की मिट्टी में हो गई चींटियां, पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसे पाएं छुटकारा

Ants in Plant: पौधा लगाना आसान होता है, लेकिन इनकी देखभाल चुनौतीपूर्ण होती है. पौधों में मिट्टी में रहने वाले चींटियों एक आम समस्या है, जिसका सामना अधिकांश लोग करते हैं. ये चींटियां न केवल आपको परेशान करती हैं, बल्कि वे पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और पौधों को बीमार कर सकती हैं. पबमेड पर प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, उद्यानों और कृषि क्षेत्रों में चींटियों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जा सकने वाली विभिन्न जैविक विधियों पर प्रकाश डालता है, जो चींटियों की कम कर सकती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि ये टिकाऊ और कम हानिकारक तरीके पौधों और मिट्टी के आसपास रसायनों के उपयोग का एक बेहतरीन विकल्प हैं, जहां कीटनाशक अच्छे जीवों को मार सकते हैं, मिट्टी को खराब कर सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं. ऐसे में कुछ जरूरी तरीकों के पौधे का बिना नुकसान पहुंचाए चींटियों को दूर किया जा सकता है.

चींटियों के कारण

चींटियां पौधों की मिट्टी में रहने लगती हैं, क्योंकि वह यहां भोजन और आश्रय पाती हैं. वह अक्सर पौधों के रस को चूसने वाले कीटों जैसे कि एफिड्स और मीलिबग्स के साथ जुड़ जाती हैं और उनके शहद जैसे पदार्थ को खाती हैं.

मिट्टी में चींटियों की उपस्थिति

पौधों की पत्तियों पर छोटे-छोटे छेद

पौधों की जड़ों को नुकसान

पौधों का बीमार होना

पौधे से चींटियों को निकालने के लिए पौधे को उसके पॉट से निकालें और जड़ों की जांच करें. यदि चींटियां हैं, तो उन्हें हटा दें और पौधे को ताजे मिट्टी में लगाएं. पौधे को ताजे मिट्टी में लगाने से चींटियों को हटाने में मदद मिलती है. चीनी और बोरिक एसिड का मिश्रण बनाकर चींटियों को आकर्षित करें और उन्हें मारें. डायटोमेसियस अर्थ एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो चींटियों को मारता है. इसके अलावा पौधे को पानी में डुबोने से चींटियों को हटाने में मदद मिलती है. एफिड्स और मीलिबग्स को कंट्रोल करने से चींटियों को हटाने में मदद मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.