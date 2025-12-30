न्यू ईयर पर करने जा रहे हैं ट्रेकिंग? इन 5 बातों का रखना ध्यान, ट्रेक करना हो जाएगा आसान

Trekking Tips: नए साल की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और लोग जश्न की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं. कई लोग पहाड़ों पर सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि कुछ घर पर ही रहकर सुकून के साथ जश्न मनाने का सोच रहे हैं. ऐसे में अगर आप नए साल की शुरुआत पहाड़ों पर ट्रेकिंग के साथ करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 5 ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बेहद आसानी से ट्रेकिंग कर सकेंगे और आपको किसी तरह की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा.

1. मेडिकल चेकअप जरूर करवा लें

ट्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खासकर अगर आप पहली बार ट्रेकिंग कर रहे हैं तो. दरअसल, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या हो जिसके बारे में आपको पता न हो, और ऊंचाई या दूर-दराज जगहों पर यह गंभीर हो सकती है. एक नॉर्मल चेकअप आपको आगे होने वाली बड़ी परेशानी से बचा सकता है.

ट्रेकिंग पर जाने से पहले आप उस जगह की पूरी जानकारी अच्छे से जुटा लें. बता दें कि, मौसम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप किसी भी अनपेक्षित स्थिति के लिए तैयार रहें.

ट्रेकिंग पर जाने के लिए आप बारिश या पानी से सामान को बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ बैग खरीदें. अगर आपका बैग वाटरप्रूफ नहीं है, तो बड़े प्लास्टिक बैग या कवर साथ रखें, ताकि आपका सामान सुरक्षित और सूखा रहे.

ट्रेकिंग के दौरान शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए पानी के साथ-साथ एनर्जी बार, ड्राई फ्रूट्स और फल जरूर रखें. दरअसल, ट्रेकिंग में शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है जिससे काफी ज्यादा थकान भी महसूस होती है. ऐसे में आप अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी रखें, जिससे कमजोरी होने पर तुरंत राहत मिल सके.

ट्रेकिंग के लिए जूते बहुत मायने रखते हैं. आप हमेशा ऐसे जूते खरीदें जिन्हें पहनकर आप पत्थरीले या फिसलन भरे रास्तों पर आसानी से चल सकें. इसके अलावा अगर जूते वॉटर-रेसिस्टेंट हों तो और भी अच्छा है, ये बारिश के मौसम में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे.

