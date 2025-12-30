विज्ञापन
विशेष लिंक

'आला रे आला सचिन आला', हूबहू तेंदुलकर की बैटिंग की नकल करता है यह खिलाड़ी, कहलाता है 'सचिन का क्लोन'

Who is Supresh Mugade: सचिन की बल्लेबाजी की कॉपी कई खिलाड़ियों ने की है, पहले वीरेंद्र सहवाग को सचिन का क्लोन  माना गया फिर बाद में पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी की झलक नजर आई थी. लेकिन अब एक और खिलाड़ी ने अपनी पहचान 'सचिन के क्लोन' के तौर पर बनाई है.

Read Time: 3 mins
Share
'आला रे आला सचिन आला', हूबहू तेंदुलकर की बैटिंग की नकल करता है यह खिलाड़ी, कहलाता है 'सचिन का क्लोन'
Supresh Mugade Batiing like Sachin Tendulkar viral video
  • मुंबई के 21 वर्षीय सुप्रेशन मुगाडे को उनकी बल्लेबाजी तकनीक की वजह से सचिन तेंदुलकर का क्लोन कहा जाने लगा है
  • मुगाडे ने छह साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और पिता के मार्गदर्शन में सचिन की तरह बल्लेबाजी सीखी
  • सोशल मीडिया पर मुगाडे के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां वे तेंदुलकर की शैली में बल्लेबाजी करते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Supresh Mugade closely resembles Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं. सचिन दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिनकी बल्लेबाजी तकनीक में कोई खामी नहीं रही है. यही कारण है कि उन्हें 'क्रिकेट का भगवान' कहा जाता है, सचिन ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनकी बल्लेबाजी को देखकर कई खिलाड़ी का करियर संवरा है. यही नहीं, सचिन की बल्लेबाजी की कॉपी कई खिलाड़ियों ने की है, पहले वीरेंद्र सहवाग को सचिन का क्लोन  माना गया फिर बाद में पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी की झलक नजर आई थी. लेकिन अब एक और खिलाड़ी ने अपनी पहचान 'सचिन के क्लोन' के तौर पर बनाई है. वह खिलाड़ी मुंबई के 21 साल के सुप्रेशन मुगाडे हैं. जिनकी बल्लेबाजी को देखकर लोगों ने उन्हें सचिन का क्लोन तक कहना शुरू कर दिया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

सुप्रेशन मुगाडे, हूबहू सचिन के शॉर्ट्स की करते हैं नकल

सोशल मीडिया पर सुप्रेशन मुगाडे के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें उनकी बल्लेबाजी को देखकर लोगों ने उन्हें  'सचिन का क्लोन' कहना शुरू किया है, दरअसल,  सुप्रेशन मुगाडे बिल्कुल उसी तरह से शॉट मारते हैं जैसा सचिन मारा करते थे. सुप्रेशन मुगाडे की बल्लेबाजी तकनीक और शाट्स  में हूबहू सचिन की बल्लेबाजी की झलक नजर आ रही है. 

 6 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया

सुप्रेशन मुगाडे ने 6 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था. अपने शुरुआत के 4 साल सुप्रेशन मुगाडे ने अपने पिता के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस की. मुगाडे  के पिता सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन रहे हैं, मुगाडे  के पिता ने ही उन्हें सचिन की तरह बल्लेबाजी करने की सलाह दी थी. धीरे-धीरे, सुप्रेश ने अपना स्टाइल छोड़ दिया और सचिन के हर हाव-भाव और तकनीक को अपना लिया,  पिता की गाइडेंस के कारण सुप्रेशन मुगाडे की बल्लेबाजी सचिन की बल्लेबाजी तकनीक से प्रभावित हुई. सुप्रेशन  हर दिन सचिन की तरह बल्लेबाजी करने की कोशिश करते है और प्रैक्टिस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं 

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर वायरल हैं सुप्रेश

इंस्टाग्राम पर सुप्रेश का 'supu_onstrike' अकाउंट हैं, वहां ही सुप्रेश  अपनी बल्लेबाजी प्रैक्टिस का वीडियो शेयर करते हैं,  सुप्रेश का 'supu_onstrike' अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस नकल को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. सुप्रेश कहते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ सीखना और बेहतर बनना है, न कि केवल सचिन की नकल करना.सुप्रेश इस समय  ठाकुर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. सुप्रेश दो घंटे नेट प्रैक्टिस  करते हैं, सुप्रेश का लक्ष्य मु्ंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलना है. 

सचिन के साथ प्रैक्टिस करने का सपना

सुप्रेश, तेंदुलकर के अपना रोलमॉडल मानते हैं. सुप्रेश का सपना है कि वह एक बार सचिन तेंदुलकर के साथ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करें, यही नहीं वो जल्ज से जल्द रणजी ट्रॉफी में खेलना चाहते हैं. 

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: ऋषभ पंत के अलावा वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं 2 बड़े दिग्गज, इस खिलाड़ी की होगी एंट्री 

ये भी पढ़ें- 'जब पक्के इरादे की बात आती है तो', तेंदुलकर नहीं, कर्टनी एम्ब्रोस ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे मुश्किल बल्लेबाज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arjun Sachin Tendulkar, Sachin Ramesh Tendulkar, Prithvi Pankaj Shaw, Virender Sehwag, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now