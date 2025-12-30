'आला रे आला सचिन आला', हूबहू तेंदुलकर की बैटिंग की नकल करता है यह खिलाड़ी, कहलाता है 'सचिन का क्लोन'

Supresh Mugade closely resembles Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं. सचिन दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिनकी बल्लेबाजी तकनीक में कोई खामी नहीं रही है. यही कारण है कि उन्हें 'क्रिकेट का भगवान' कहा जाता है, सचिन ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनकी बल्लेबाजी को देखकर कई खिलाड़ी का करियर संवरा है. यही नहीं, सचिन की बल्लेबाजी की कॉपी कई खिलाड़ियों ने की है, पहले वीरेंद्र सहवाग को सचिन का क्लोन माना गया फिर बाद में पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी की झलक नजर आई थी. लेकिन अब एक और खिलाड़ी ने अपनी पहचान 'सचिन के क्लोन' के तौर पर बनाई है. वह खिलाड़ी मुंबई के 21 साल के सुप्रेशन मुगाडे हैं. जिनकी बल्लेबाजी को देखकर लोगों ने उन्हें सचिन का क्लोन तक कहना शुरू कर दिया है.

सुप्रेशन मुगाडे, हूबहू सचिन के शॉर्ट्स की करते हैं नकल

सोशल मीडिया पर सुप्रेशन मुगाडे के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें उनकी बल्लेबाजी को देखकर लोगों ने उन्हें 'सचिन का क्लोन' कहना शुरू किया है, दरअसल, सुप्रेशन मुगाडे बिल्कुल उसी तरह से शॉट मारते हैं जैसा सचिन मारा करते थे. सुप्रेशन मुगाडे की बल्लेबाजी तकनीक और शाट्स में हूबहू सचिन की बल्लेबाजी की झलक नजर आ रही है.

6 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया

सुप्रेशन मुगाडे ने 6 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था. अपने शुरुआत के 4 साल सुप्रेशन मुगाडे ने अपने पिता के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस की. मुगाडे के पिता सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन रहे हैं, मुगाडे के पिता ने ही उन्हें सचिन की तरह बल्लेबाजी करने की सलाह दी थी. धीरे-धीरे, सुप्रेश ने अपना स्टाइल छोड़ दिया और सचिन के हर हाव-भाव और तकनीक को अपना लिया, पिता की गाइडेंस के कारण सुप्रेशन मुगाडे की बल्लेबाजी सचिन की बल्लेबाजी तकनीक से प्रभावित हुई. सुप्रेशन हर दिन सचिन की तरह बल्लेबाजी करने की कोशिश करते है और प्रैक्टिस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं

सोशल मीडिया पर वायरल हैं सुप्रेश

इंस्टाग्राम पर सुप्रेश का 'supu_onstrike' अकाउंट हैं, वहां ही सुप्रेश अपनी बल्लेबाजी प्रैक्टिस का वीडियो शेयर करते हैं, सुप्रेश का 'supu_onstrike' अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस नकल को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. सुप्रेश कहते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ सीखना और बेहतर बनना है, न कि केवल सचिन की नकल करना.सुप्रेश इस समय ठाकुर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. सुप्रेश दो घंटे नेट प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रेश का लक्ष्य मु्ंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलना है.

सचिन के साथ प्रैक्टिस करने का सपना

सुप्रेश, तेंदुलकर के अपना रोलमॉडल मानते हैं. सुप्रेश का सपना है कि वह एक बार सचिन तेंदुलकर के साथ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करें, यही नहीं वो जल्ज से जल्द रणजी ट्रॉफी में खेलना चाहते हैं.