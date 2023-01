सिर्फ मूली ही नहीं, ये सब्जियां भी बनाती हैं पेट में गैस, आज से ही करें परहेज, जान लें Stomach Gas से छुटकारा पाने के तरीके

Which Vegetables Cause Gas: हर कोई कभी न कभी पेट की गैस से परेशान रहता है.

खास बातें हालांकि पेट में गैस के कारण कई हो सकते हैं.

हर कोई कभी न कभी पेट की गैस से परेशान रहता है.

पाचन जितना खानपान से प्रभावित होता है उतना किसी चीज से नहीं होता है.

How To Get Rid Of Gas: कुछ सब्जियां हमारे पेट में गैस बना देती हैं और अक्सर लोगों को उनके बारे में पता नही होता है. गैस आपके कोलन में हानिरहित जीवाणुओं द्वारा अनडायजेस्टेड फूड्स के सामान्य टूटने के कारण हो सकती है. पाचन की समस्याओं में एसिडिटी और गैस (Acidity And Gas) एक आम समस्याएं हैं. हर कोई कभी न कभी पेट की गैस (Stomach Gas) से परेशान रहता है, जिसको ठीक करने के लिए आपको ऐसी चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए जो गैस बनाती हैं. हालांकि पेट में गैस के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन पाचन जितना हमारे खानपान से प्रभावित होता है उतना शायद किसी चीज से नहीं होता है. गैस के कारण का पता चलने के बाद पेट की गैस से छुटकारा पाने के तरीके (Ways To Get Rid Of Stomach Gas) भी खोजने चाहिए. यहां कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताया गया है जो पाचन को खराब कर गैस का कारण बन सकती हैं.

सब्जियां गैस क्यों बनाती हैं? | Why Do Vegetables Produce Gas?