4 बहनें फिर भी सूना पड़ा है कृष्णा अभिषेक का राखी का त्योहार, एक्टर ने कहा- मेरी चारों बहनें लूटेरी...

आज 9 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है. भाई-बहन के इस प्यार भरे त्योहार पर सेलेब्स भी पीछे नहीं हैं. कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने इस मौके पर एक पोस्ट जारी किया है. कृष्णा और उनकी बहन आरती सिंह की भाई-बहन की केमिस्ट्री से तो हर कोई वाकिफ है. यह दोनों हर साल बड़ी धूमधाम से हर त्यौहार मनाते हैं और रक्षा बंधन पर भी इनका प्यार जगजाहिर होता है. कृष्णा की सगी बहन आरती हैं, लेकिन एक्टर की कलाई पर और भी कई अभिनेत्रियां राखी बांधती हैं, लेकिन इस बार एक्टर का त्योहार सूना पड़ा है, आइए जानते हैं क्यों?



रक्षाबंधन क्यों नहीं बना पाएंगे एक्टर?

काम के चलते कृष्णा अभिषेक अपनी सगी बहन आरती सिंह के साथ-साथ मामा गोविंदा की बेटी टीना आहूजा, चचेरी बहन रागिनी खन्ना और मुंहबोली बहन भारती सिंह से राखी नहीं बंधवा पाएंगे. कृष्णा का कहना है, 'चारों बहनें लुटेरी हैं, इतना पैसा होने के बाद भी मुझे राखी बांधकर बहुत कुछ ले जाती हैं और यह मुझे बहुत महंगा पड़ता है'. लेकिन बाद में एक्टर ने कहा कि यह मजाक है. एक्टर ने कहा कि यह उनका दुर्भाग्य है कि इस रक्षाबंधन पर वह अपनी इन सभी बहनों से दूर हैं. एक्टर ने कहा, 'मेरी सभी बहनों ने पहले ही राखी भेज दी थी और मैंने भी सबके तोहफे भेज दिए हैं, यह सभी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन भारती सबसे अच्छी है, वो मेरे अच्छे बुरे में साथ खड़ी रहती है'.



कृष्णा ने किया यादगार पोस्ट

आपको बता दें, लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और कृष्णा एक-दूजे के काफी करीब है और दोनों ने साथ में खूब संघर्ष भी किया है. दोनों अपनी कॉमेडी से जमकर हंसाते हैं. दोनों को कई कॉमेडी शो में साथ में देखा गया है. कृष्णा के रक्षाबंधन पोस्ट की बात करें तो इसमें एक्टर ने लिखा है, 'हैप्पी रक्षा बंधन, आरती सिंह थैंक्यू हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए, और मैं हर साल राखी के साथ वादा करता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, खुद को कभी मत बदलना, प्लीज मेरे बयानों और मेरे व्यवहार से परेशान हो जाना और जब मैं तुम्हारी पूंछ खींचता हूं, तो तुम बहुत आक्रामक हो जाती हो, हमेशा की तरह इस पर रिएक्ट करना क्योंकि इससे मुझे हमारा बचपन याद आ जाता है, आई लव यू'.