हीरोइनों जैसे हो जाएंगे आपके बाल, इस चीज को लगाते ही रूखे और बेजान हेयर चमकने लगते हैं

How To Treat Dry Hair: आज के समय में लोगों की रूखे, बेजान और बाल झड़ने की समस्या बढ़ती जा रही है. इसके अनेक कारण हो सकते हैं. आपका गलत खान-पान, प्रदूषण, डैंड्रफ इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं. तो चलिए जानते है घर पर ही बालों को इन परेशानियों से कैसे बचाया जा सकता है.

Home Remedies For Hair: घर पर कैसे करें रूखे बालों का ठीक.

How To Treat Dry Hair: बालों की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में खर्चा याद आता है. अलग-अलग प्रोडक्ट्स, हेयर केयर रोटिन करने के बाद भी बालों की समस्या वैसे ही नजर आती है. ड्राई हेयर तो अब आम सी बात हो गई है. बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आते (home remedies for dry and frizzy hair) हैं. इससे न सिर्फ उनका लुक खराब होता है बल्कि टूटने और डैंड्रफ जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. ड्राई हेयर तब होते हैं जब स्कैल्प में ऑयल नहीं बन पाता या फिर बालों की नमी लंबे समय तक नहीं रह पाती है. लेकिन अब आप अपने बालों को घर पर बीना ज्यादा खर्च करें ही ठीक कर सकते हैं. बालों को ठीक करने के लिए आसान और घरेलू उपाय (best treatment for dry and damaged hair), जिनके इस्तेमाल से आप अपनी बालों की समस्या से पा सकते हैं राहत चलिए जानते है कुछ उपायों के बारे में.

रूखे-सूखे बालों को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय 

1. नारियल तेल | Coconut Oil

बालों को एक दम सिल्की और शाइनी बनाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल किया जाता है. इससे बलों में नमी लॉक हो जाती है. बालों में पोषण के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल किया जाता है. 

2. अंडा | Egg

अंडा बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है. इससे बालों की ड्राइनेस दूर होती है. इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले अंडे के अच्छे से फेट लें. इसके बाद उस घोल को बालों में अच्छे से लगाएं. एक से डेढ घण्टे बाद बालों को अच्छे से शैंपू से धो लें.

3. एवोकाडो | Avocado 

बालों में लगाने के लिए एवोकाडो भी एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है. इसके इस्तेमाल करने के लिए आप इसे पहले अच्छे से मैश कर पेस्ट बना लें. इसके बाद इसमें दो चम्मच ऑलिव ऑयल मिली लें. इसे अच्छे से मिलाने के बाद बालों पर लगा कर आधे घण्टे बाद धो लें.

4. दही | Curd

दही से बाल मुलायम और चमकदार होते है. दही को अपने बालों की स्कैल्प पर लगाकर आधे घण्टे के लिए छोड़ दें. इसके बाद इसे अच्छे से धो कर सुखा लें. 

5. केला | Banana

केले को बालों पर इस्तेमाल करने के लिए उसे अच्छे से मैश कर ले. मैश किए हुए केले में 2 चम्मच शहद मिली लें. पूरे मिश्रण को अच्छे से मिलाकर बालों पर लगा लें. लगभग आघा घण्टा बीत जाने के बाद बालों को शैंपू से अच्छे से धो लें.
                                                                                                                            प्रस्तुति: इशिका शर्मा

 

