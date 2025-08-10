धर्मेंद्र की पोता बहू की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- सनी देओल यूं ही नहीं मानते गुड लक

देओल फैमिली बॉलीवुड का जाना माना परिवार है, जिनका पिछले कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस पर राज चलता दिख रहा है. जहां बॉबी देओल की आश्रम और एनिमल ने उनके अंदाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया तो वहीं सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाती करती हुई नजर आई. इसके अलावा सुपरस्टार धर्मेंद्र की रॉकी और रानी भी सफल साबित हुई, जिसने देओल फैमिली का बॉलीवुड में एक बार फिर परचम लहरा दिया. वहीं इस कामयाबी का श्रेय सनी देओल ने अपनी बहू दृषा आचार्य को दिया, जो 2023 में उनके घर की बहू बनीं. वहीं सनी देओल ने उन्हें फैमिली का गुड लक भी कपिल शर्मा के शो में कहा.

सनी देओल के बेटे करण देओल की पत्नी और देओल परिवार में नई बहू दृशा आचार्य हैं. उनकी अपनी सादगी और खूबसूरती से सभी का दिल जीत लिया है.

करण और दृशा की शादी 18 जून 2023 को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में पंजाबी रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई, जिसमें देओल परिवार शामिल हुआ.

दृशा आचार्य मशहूर फिल्म निर्देशक बिमल रॉय की परपोती हैं, जिन्होंने 'बंदिनी' और 'मधुमती' जैसी क्लासिक फिल्में बनाईं हैं. दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र ने भी बिमल रॉय की फिल्म 'बंदिनी' में काम किया था.

दृशा का परिवार दुबई में बसा हुआ है, जहां उनके माता-पिता सुमित और चीनू आचार्य एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं.

इस रिश्ते ने दृशा भी बॉलीवुड की दुनिया से आती हैं. हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर नहीं बनाने का फैसला किया.

दृशा स्वयं इस कंपनी में नेशनल प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम करती हैं, जो उनकी प्रोफेशनल काबिलियत को दर्शाता है.

करण और दृशा की प्रेम कहानी बचपन की दोस्ती से शुरू हुई, जो समय के साथ प्यार में बदल गई. कपल लंबे समय से साथ है. लेकिन शादी होने के साथ इसे पब्लिक करने का फैसला किया.

सनी देओल ने दृशा की तारीफ में कहा कि उनके आने से देओल परिवार की किस्मत चमकी है. 'गदर 2' की सफलता और परिवार की अन्य उपलब्धियों को वे दृशा के शुभ प्रभाव से जोड़ते हैं.

बॉबी देओल ने भी सोशल मीडिया पर दृशा का स्वागत करते हुए उन्हें 'बेटी' कहा, जो दर्शाता है कि देओल परिवार ने उन्हें पूरे दिल से अपनाया है.

दृशा की सादगी, प्रोफेशनलिज्म और पारिवारिक मूल्यों ने उन्हें देओल परिवार की आदर्श बहू बनाया है.