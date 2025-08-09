इस एक्टर को 17 साल से राखी बांध रही हैं ऐश्वर्या राय, भाई साहब कहकर हैं पुकारती

रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है, जो किसी खून के रिश्ते या धर्म से नहीं बल्कि भाई- बहन से जुड़ा है. चाहे वह खून का रिश्ता हो या दिल से बना रिश्ता हो. ऐसा ही कुछ ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ भी है, जिन्होंने सोनू सूद को राखी बांधकर एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत की, जो आजकर बना हुआ है. 2008 में आशुतोष गोवारिकर की ऐतिहासिक फिल्म जोधा अकबर के सेट पर दोनों का ये प्यारा बंधन शुरू हुआ, जो एक भाई-बहन के प्यार और सम्मान का अनूठा उदाहरण है. इस फिल्म में ऐश्वर्या ने महारानी जोधा बाई और सोनू ने उनके भाई कुंवर सुजामल की भूमिका निभाई थी, जो अपनी बहन के लिए अपने राज्य को दांव पर लगाने को तैयार था. ये ऑन-स्क्रीन भाई-बहन की केमिस्ट्री रियल लाइफ में एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई.

राखी बांधने का ये रिश्ता कथित तौर पर जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ, जब ऐश्वर्या ने सेट पर सोनू को राखी बांधी थी. तब से हर रक्षा बंधन पर सोनू ऐश्वर्या के पास जाते हैं, और वह उनके कलाई पर पवित्र राखी बांधती हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक पुराने इंटरव्यू में सोनू ने जोधा अकबर के सेट से एक प्यारी याद शेयर करते हुए बताया कि शुरू में थोड़ी संकोची ऐश्वर्या ने एक सीन के दौरान उनसे कहा, “आप मुझे मेरे पा (अमिताभ बच्चन) की याद दिलाते हैं!” वहीं उन्होंने बताया कि वह उन्हें प्यार से “भाई साहब” कहती हैं, जो उनके इस खास रिश्ते को दर्शाता है.

सोनू सूद का बच्चन परिवार के साथ रिश्ता केवल ऐश्वर्या तक सीमित नहीं है. उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बुड्ढा... होगा तेरा बाप और अभिषेक बच्चन के साथ युवा और हैप्पी न्यू ईयर में काम किया है. मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सोनू ने बच्चन परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि वे “शानदार लोग” हैं, जिनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है. ऐश्वर्या का यह कहना कि सोनू उन्हें अमिताभ बच्चन की याद दिलाते हैं, ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया.

