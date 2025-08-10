पीएम मोदी ने बेंगलुरु को दी नई मेट्रो लाइन की सौगात, तीन वंदे भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के दौरे पर हैं. प्रधानमंत्री ने केएसआर रेलवे स्टेशन से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. साथ ही प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो के नए रुट का भी शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने जिन तीन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई उनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी) से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं. ये हाई-स्पीड ट्रेनें क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी, यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी.

बेंगलुरु मेट्रो फेज-2 परियोजना के तहत आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन हैं. इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस येलो लाइन के खुलने से, बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जो इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या के लिए बड़ी सुविधा होगी.