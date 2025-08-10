अरब सागर में बढ़ने वाली है हलचल, भारत-पाक की नौसेनाएं एक ही समय करने जा रही फायरिंग ड्रिल, वॉर्निंग जारी

भारत और पाकिस्‍तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तनाव बना हुआ है. इस ऑपरेशन के दौरान भारत की नौसेनाओं को मौका नहीं मिला था और अरब सागर में ज्‍यादा हलचल देखने को नहीं मिली थी. हालांकि अब अरब सागर में हलचल बढ़ गई है. भारत और पाकिस्‍तान की नौसेनाएं एक ही वक्‍त पर फायरिंग ड्रिल करने जा रही हैं और इसे लेकर के दोनों देशों की नौसेनाओं ने नेविगेशन एरिया वॉर्निंग जारी की है.

भारत और पाकिस्‍तान की नौसेना अपने-अपने इलाके में सब सर्फेस फायरिंग ड्रिल करने वाली है. इसे लेकर दोनों देशों की ओर से नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी की गई है. इसके तहत मरीन ट्रैफिक को अभ्‍यास के इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी गई है.

भारत ने जारी की 3 NAVAREA WARNING

वहीं भारत की तरफ से भी तीन NAVAREA WARNING जारी की गई है. ये वार्निंग इस प्रकार है.

ओखा तट के पास जारी वॉर्निंग के तहत नेवी 11 अगस्त को 11:30 बजे से 1:30 बजे फायरिंग ड्रिल करेगी. 12 अगस्त के लिए पोरबंदर तट के पास जारी वॉर्निंग के तहत नेवी रात 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे फायरिंग ड्रिल करने जा रही है. साथ ही तीसरी वार्निंग मोरमुगाओ तट के पास 13 अगस्त को लेकर जारी की गई है, जहां पर रात 1:30 बजे से शाम 6 बजे फायरिंग ड्रिल के चलते सभी मरीन ट्रैफिक को इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी गई है.

11 अगस्‍त को पाकिस्‍तान भी करेगा अभ्‍यास

पाकिस्तान की तरफ से जारी NAVAREA WARNING के मुताबिक, 11 अगस्त की सुबह 4 बजे से 12 अगस्त की शाम 4 बजे तक मरीन ट्रैफिक के अभ्यास के इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी गई है.

