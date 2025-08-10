मां-बाप की गलती से बच्चों के चेहरे पर आ रहे हैं सफेद धब्बे, नहीं सुधरे आप तो नुकसान झेलना पड़ेगा बेटी-बेटे को

विज्ञापन

White Spots On Kids Face: कभी बच्चों के चेहरे पर अचानक से सफेद दाग पड़ने लगते हैं, जिसपर डॉक्टर का कहना है कि बच्चों के खानपान में की जाने वाली गलती से उनके चेहरे पर सफेद धब्बे नजर आ सकते हैं. तो चलिए जानते है इन सफेद धब्बों के बारे में.

White Patches On Face: क्या आप जानते हो बच्चों के चेहरे पर पड़ने वाले सफेद निशान का राज.

White Spots On Kids Face: कभी-कभी माता-पिता की परेशानी तब बढ़ जाती हैं, जब उनके बच्चे के चेहरे पर सफेद धब्बे या पैचेस नजर आने लगते हैं. बच्चों की स्किन काफी नाजुक और संवेदनशील होती है. जरा सी लापरवाही या गलत स्किनकेयर रूटीन उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है. कई लोग इन धब्बों को विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से भी जोड़ते हैं. जबकि कुछ इसे विटिलिगो (Vitiligo) जैसी गंभीर बीमारी मान लेते हैं. लेकिन ज्यादातर मामलों में यह स्थिति उतनी खतरनाक नहीं होती जितना समझ लिया जाता है (what causes white patches on children's skin).

बच्चों के चेहरे पर बनने वाले इन सफेद धब्बों को मेडिकल भाषा में पिट्रियासिस अल्बा (Pityriasis Alba) कहा जाता है. यह स्किन के ज्यादा सूख जाने के से होती है. प्रभावित हिस्से की रंगत धीरे-धीरे हल्की पड़ने लगती है. इससे सफेद धब्बे उभरकर सामने आते हैं. इसके साथ ही धूप में ज्यादा समय बिताना, प्रदूषण, हेल्दी खाने की कमी या केमिकल स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी इस समस्या को बढ़ा सकता है.

बच्चों के चेहरे पर सफेद दाग कम करने के लिए त्वचा की नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है. अच्छे मॉइश्चराइज़र या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करने से ड्राईनेस कम होती है और स्किन मुलायम रहती है. साथ ही, बच्चों की त्वचा पर हार्श साबुन और हार्श फेसवॉश का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. यह स्किन की नेचुरल नमी छीनकर उसे और रूखा बना देते हैं. धूप से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए छह महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों को बाहर ले जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना फायदेमंद होता है. इसके साथ ही बच्चे के आहार में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर खाने की चीजों को शामिल करना चाहिए. इससे स्किन को अंदर से पोषण मिलता है और उसकी स्किन अंदर से स्वस्थ बनी रहती है.

अगर सफेद दाग तेजी से बढ़ने लगें, आसपास की स्किन में फैल जाएं, लाल पड़ने लगें या उनमें खारिश होने लगे, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. समय पर सही इलाज मिलने से यह समस्या जल्दी काबू में आ सकती है.

ज्यादातर मामलों में बच्चों के चेहरे पर सफेद दाग गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होते और सही देखभाल से कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं. मॉइश्चराइजिंग, केमिकल से बचाव, धूप से सुरक्षा और पौष्टिक खाने से न सिर्फ इन धब्बों में सुधार आता है, बल्कि बच्चे की त्वचा भी स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है.
                                                                                                                                    प्रस्तुति: इशिका शर्मा


 

