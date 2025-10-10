विज्ञापन
विशेष लिंक

थायरॉइड का रामबाण इलाज: आयुर्वेदिक तरीके से कैसे पाएं इस समस्या से हमेशा के लिए राहत

थॉयराइड एक ऐसी समस्या है जो गले से जुड़ी है, यह आपके मेटाबॉलिज्म और शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती है. आइए जानते हैं आर्युवेद में कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
थायरॉइड का रामबाण इलाज: आयुर्वेदिक तरीके से कैसे पाएं इस समस्या से हमेशा के लिए राहत
Thyroid Home Remedies: आयुर्वेद के अनुसार, थायरॉइड ग्रंथि विशुद्ध चक्र (गले का चक्र) से जुड़ी है.

Thyroid Home Remedies: आयुर्वेद में थायरॉइड को 'अग्नि दोष', 'धातु विकृति' और 'त्रिदोष असंतुलन' के रूप में देखा जाता है, जिसमें वात, पित्त और कफ दोषों की अहम भूमिका होती है. यह दृष्टिकोण शरीर को एक समग्र इकाई मानकर उपचार पर जोर देता है, जिसमें थायरॉइड केवल एक ग्रंथि नहीं, बल्कि चयापचय और ऊर्जा संतुलन का केंद्र है.

आयुर्वेद के अनुसार, थायरॉइड ग्रंथि विशुद्ध चक्र (गले का चक्र) से जुड़ी है, जो 'जठराग्नि' (पाचन शक्ति) और 'धात्वग्नि' (ऊतकों की अग्नि) को नियंत्रित करती है. हाइपोथायरायडिज्म में वात और कफ की अधिकता होती है, जिससे थकान, वजन बढ़ना और सुस्ती जैसे लक्षण दिखते हैं.

ये भी पढ़ें: महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है शतावरी, जानें फायदे

वहीं, हाइपरथायरायडिज्म में पित्त की अधिकता से चिड़चिड़ापन, वजन घटना और तेज धड़कन जैसी समस्याएं होती हैं. इसके प्रबंधन के लिए आयुर्वेद जीवनशैली में बदलाव पर जोर देता है. पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और आयोडीन व जिंक युक्त आहार जरूरी है. आयुर्वेद के अनुसार, अश्वगंधा, गुग्गुलु, शिलाजीत और त्रिफला जैसी जड़ी-बूटियां थायरॉइड को संतुलित करने में मदद करती हैं.

पंचकर्म जैसी शुद्धिकरण प्रक्रियाएं शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालकर दोषों को संतुलित करती हैं. साथ ही सुबह 10 से 15 मिनट गुनगुनी धूप भी लेनी चाहिए. खासतौर से सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, मत्स्यासन और नौकासन कर सकते हैं और प्राणायाम में अनुलोम-विलोम और उज्जायी को करना चाहिए. ऐसा करने से चयापचय बेहतर होता है.

ये भी पढ़ें: करवा चौथ पर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजें, क्या वे वाकई हेल्दी हैं?

आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित दिनचर्या, सात्विक आहार और ध्यान लगाने से थायरॉइड को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है. आधुनिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को मिलाकर उपचार करने से न केवल इसके लक्षणों में राहत मिलती है, बल्कि शरीर का समग्र स्वास्थ्य भी सुधरता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thyroid Home Remedies, Thyroid Ayurvedic Upchar, Thyroid Hone Par Kya Khaye Kya Nahi, Thyroid Hone Par Kya Kare, Lifestyle, Health, Gharelu Upay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com