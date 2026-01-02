21 साल के युवक को बिना तंबाकू के हुआ कैंसर, डॉक्टर ने बताया चौंकाने वाला कारण

आजकल की लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इनमें से एक है ओरल कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर. आमतौर पर लोग मानते हैं कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी या सिगरेट का सेवन करने वालों को ही यह बीमारी होती है, लेकिन हाल ही में डॉ. अक्षय केवलानी के एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया. उन्होंने बताया कि उनकी ओपीडी में एक 21 साल का लड़का आया, जिसे ओरल कैंसर था, जबकि वह तंबाकू या सिगरेट कुछ भी नहीं करता था.

Oral Cancer: डॉक्टर ने बताया कि इस लड़के का एक दांत काफी तेज (sharp) था, जिसकी वजह से उसकी जीभ बार-बार कटती रहती थी. जीभ पर लगातार कट लगने से घाव बन गया और धीरे-धीरे वहां इन्फ्लेमेशन (सूजन) बढ़ती गई. लंबे समय तक होने वाली यही सूजन ओरल कैंसर का कारण बन गई. डॉ. केवलानी के अनुसार, अगर समय रहते मुंह का चेकअप कराया जाता तो इस गंभीर स्थिति से बचा जा सकता था.

भारत में लोग दांत और मुंह की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते, यही वजह है कि ओरल कैंसर के ज्यादातर केस लास्ट स्टेज में पकड़ में आते हैं. बाकी कैंसर की तुलना में, ओरल कैंसर बहुत दर्दनाक और तेजी से फैलने वाला माना जाता है.

ओरल कैंसर के आम लक्षण (Symptoms of Oral Cancer)

मुंह में किसी भी तरफ लगातार बना रहने वाला घाव

जीभ या गाल के अंदर गांठ या सफेद/लाल पैच

बोलने या निगलने में दिक्कत

लगातार मुंह में दर्द

मुंह से बदबू

जबड़े या दांतों में ढीलापन

ओरल कैंसर के प्रमुख कारण (Oral Cancer Causes)

तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट

शार्प दांत की वजह से जीभ का बार-बार कटना

मुंह की साफ-सफाई की कमी

लगातार इन्फ्लेमेशन या घाव

HPV वायरस

शराब का अत्यधिक सेवन

ओरल कैंसर से बचाव के तरीके (Oral Cancer Prevention Tips)

हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराएं

अगर दांत से जीभ कटती है तो तुरंत दांत को फाइल करवाएं

तंबाकू, गुटखा और सिगरेट से दूरी बनाएं

मुंह की अच्छी सफाई रखें

किसी भी घाव को हल्के में न लें—2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो डॉक्टर को दिखाएं

हेल्दी डाइट लें और इम्यूनिटी मजबूत रखें

