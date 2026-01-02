विज्ञापन
Prem Chopra Health: दिल की इस जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे प्रेम चोपड़ा, एक्टर शरमन जोशी ने बताई डीटेल

कुछ समय पहले प्रेम चोपड़ा को गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस का पता चला था और उनका सफल TAVI प्रोसीजर हुआ, जो ओपन-हार्ट सर्जरी के बिना सिकुड़े हुए एओर्टिक वाल्व को ठीक करने का एक तरीका है. 

दिल की इस घातक बीमार के शिकार प्रेम चोपड़ा, दामाद शरमन जोशी ने दिया हेल्थ अपडेट.

मुंबई के लीलावती अस्पताल में वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा के भर्ती होने के हफ़्तों बाद, उनके दामाद, एक्टर शरमन जोशी ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी शेयर की थी.  इंस्टाग्राम पर शरमन जोशी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस का पता चला था और उनका सफल TAVI प्रोसीजर हुआ, जो ओपन-हार्ट सर्जरी के बिना सिकुड़े हुए एओर्टिक वाल्व को ठीक करने का एक तरीका है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम चोपड़ा अब ठीक हैं और अब घर वापस आ गए हैं.

शरमन ने पोस्ट में डॉ. नितिन गोखले और डॉ. रविंदर सिंह राव का आभार व्यक्त किया, उन्होंने प्रेम चोपड़ा का इलाज किया है. उन्होंने कहा कि डॉ. राव ने TAVI प्रोसीजर सफलतापूर्वक किया और डॉ. गोखले के मार्गदर्शन से उन्हें आत्मविश्वास मिला. उनकी विशेषज्ञता ने यह सुनिश्चित किया कि इलाज सुचारू रूप से हो और प्रेम चोपड़ा जल्दी ठीक हो जाएं.

शरमन ने अस्पताल से कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें प्रेम चोपड़ा अपने डॉक्टरों के साथ स्वस्थ दिख रहे थे. एक तस्वीर में वेटरन एक्टर जितेंद्र भी दिखे, जिससे पता चलता है कि वह प्रेम चोपड़ा से अस्पताल में मिलने आए थे.

इससे पहले नवंबर में, प्रेम चोपड़ा को सीने में जकड़न के कारण लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था और एक हफ़्ते बाद 15 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था.

प्रेम चोपड़ा, जो 23 सितंबर, 2025 को 90 साल के हो गए, भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन विलेन में से एक हैं.

क्या है गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस? (What is severe aortic stenosis?)

गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस (AS) एक गंभीर दिल की बीमारी है जिसमें एओर्टिक वाल्व का छेद काफी सिकुड़ जाता है, जिससे दिल से शरीर तक खून का बहाव कम हो जाता है. यह अक्सर उम्र से संबंधित कैल्शियम जमने के कारण होता है, जिससे सीने में दर्द, सांस फूलना, थकान, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण होते हैं. गंभीर जटिलताओं या मौत को रोकने के लिए लक्षण दिखने पर वाल्व रिप्लेसमेंट (सर्जिकल या ट्रांसकैथेटर) की ज़रूरत होती है.

