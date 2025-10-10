Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजें, क्या वे वाकई हेल्दी हैं?

Karwa Chauth 2025 Fast: करवा चौथ भारत का एक खास पर्व है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है और रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है. दिनभर भूखे-प्यासे रहने के बाद जो चीजें खाई जाती हैं, वे शरीर को तुरंत एनर्जी देती हैं. लेकिन, सवाल यह है कि ये चीजें स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी सही हैं? आइए जानते हैं करवा चौथ पर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजें और उनके फायदे-नुकसान.

करवा चौथ पर खाई जाने वाली चीजें क्या वाकई हेल्दी हैं?

1. सरगी में खाई जाने वाली चीजें

सेवईं पारंपरिक मिठाई जो हल्की होती है. दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाई जाए तो एनर्जी और पोषण देती है, लेकिन अगर ज्यादा चीनी और घी हो, तो कैलोरी बढ़ जाती है.

2. नारियल पानी और फल

ये हाइड्रेशन और विटामिन्स के लिए बेहतरीन हैं. खासकर केला, सेब और अनार फाइबर और पोटैशियम से भरपूर होते हैं और बॉडी को फिर से एनर्जी से भर देते हैं.

3. फ्राइड स्नैक्स

अगर आप करवा चौथ पर फ्राइड स्नैक्स जैसे नमकीन, मठरी या पकौड़ी स्वादिष्ट तो हैं, लेकिन तेल और नमक की मात्रा ज्यादा होती है. इससे एसिडिटी और ब्लोटिंग हो सकती है.

व्रत खोलते समय खाई जाने वाली चीजें

गर्म दूध या खजूर: ये दोनों तुरंत एनर्जी देने वाले विकल्प हैं. खजूर में प्राकृतिक शुगर और आयरन होता है, जो दिनभर की थकान दूर करता है.

हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या दलिया: पचने में आसान और पोषण से भरपूर, इसमें सब्जियां मिलाकर फाइबर और विटामिन्स बढ़ाए जा सकते हैं.

भारी मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन या रसगुल्ला: दिनभर भूखे रहने के बाद शरीर को अचानक बहुत ज्यादा शुगर देना नुकसानदायक हो सकता है. इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और थकावट महसूस हो सकती है.

क्या ध्यान रखना चाहिए?

कम मात्रा में खाएं, धीरे-धीरे खाएं, ताकि पाचन पर दबाव न पड़े.

ताजे फल और लिक्विड को प्राथमिकता दें.

तले-भुने और ज्यादा मीठे फूड्स से बचें, खासकर अगर आपको डायबिटीज या एसिडिटी की समस्या है.

घर का बना खाना सबसे बेहतर होता है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स और एक्स्ट्रा फैट नहीं होता.

करवा चौथ पर खाई जाने वाली चीजें अगर बैलेंस तरीके से और सही मात्रा से खाई जाएं, तो वे सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं. सरगी में फल, ड्राई फ्रूट्स और हल्का भोजन शामिल करें और व्रत खोलते समय ताजे, पचने में आसान और पोषण से भरपूर चीजें चुनें.

