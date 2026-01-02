एक्सपर्ट से जानें चार धाम यात्रा से पहले कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, क्यों है ये जरूरी?

Char Dham Yatra: चार धाम यात्रा लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी है, लेकिन यह यात्रा शरीर के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है. ऊंचाई, ठंडा मौसम, कम ऑक्सीजन और ज्यादा पैदल चलना ये सभी चीजें शरीर, खासकर दिल पर असर डाल सकती हैं. चार धाम यात्रा के दौरान हार्ट अटैक की कई खबरें सुनने को मिलती हैं. देश के मशहूर डॉ. नरेश त्रेहान की लोगों को सलाह है कि इस यात्रा पर जाने से पहले अपनी सेहत की पूरी जांच करवा लेना बहुत जरूरी है, ताकि छुपी हुई बीमारियों का समय रहते पता चल सके.

यात्रा से पहले पूरा हेल्थ चेकअप | Complete Health Checkup Before The Yatra

डॉ. त्रेहान के मुताबिक चार धाम यात्रा पर जाने से पहले एक बार पूरा हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए. इससे यह पता चल जाता है कि शरीर यात्रा के लिए तैयार है या नहीं. कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं, जिनके लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी में सामने नहीं आते.

ब्लड टेस्ट क्यों जरूरी हैं? | Why Blood Tests Are Important

पूरे चेकअप में ब्लड टेस्ट का शामिल होना बहुत जरूरी है. ब्लड टेस्ट से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन और इंफेक्शन जैसी समस्याओं का पता चलता है. ये सभी बातें ऊंचाई और ठंड में शरीर की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं.

दिल की जांच कराना न भूलें | Do Not Skip Heart Tests

चार धाम यात्रा में ज्यादा पैदल चलना और अचानक शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है. जो लोग सामान्य दिनों में इतना एक्टिव नहीं रहते, उनके लिए यह जोखिम भरा हो सकता है. दिल से जुड़ी जांच कराने से छुपी हुई हार्ट डिजीज का पता चल सकता है.

ठंड और कम ऑक्सीजन का असर | Impact Of Cold And Low Oxygen

ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. साथ ही ठंड भी ज्यादा होती है. इन हालात में दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पहले से कमजोर दिल पर दबाव बढ़ सकता है.

डॉक्टर की सलाह के साथ यात्रा करें | Travel With Medical Advice

डॉ. त्रेहान कहते हैं कि अगर जांच में कोई समस्या सामने आती है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही यात्रा पर जाना चाहिए. दवाइयां नियमित रूप से लें और शरीर को ज्यादा थकाने से बचें.

चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले सेहत की जांच करवा लेना एक समझदारी भरा कदम है. सही तैयारी और सावधानी से यह यात्रा सुरक्षित और सुखद बनाई जा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)