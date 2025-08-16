जिसको टीम इंडिया ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेका, उसने इंग्लैंड में मचाया धमाल, मिली बड़ी जीत

Yuzvendra Chahal, One-Day Cup: इंग्लैंड में जारी वनडे डे कप के ग्रुप 'बी' का एक मुकाबला 15 अगस्त 2025 को नॉर्थहैम्पटनशायर और डरहम के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया. जहां नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम 150 रन के बड़े अंतर से बाजी मारने में कामयाब रही. बल्लेबाजी के दौरान जहां नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से जेम्स सेल्स (117) का जलवा रहा. वहीं गेंदबाजी के दौरान भारतीय अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल ने जमकर चमक बिखेरी. अपनी टीम के लिए उन्होंने कुल छह ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 5.00 की इकोनॉमी से 30 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार जॉर्ज ड्रिसेल के अलावा पॉल कफलिन और मिचेल किलेन बने.

नॉर्थहैम्पटनशायर को मिली बड़ी जीत

चेस्टर ली स्ट्रीट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम 50 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 321 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जेम्स सेल्स (117) ने शतक जड़ा. उनके अलावा टिम रॉबिन्सन (63) और जस्टिन ब्रॉड (59) ने अर्धशतक लगाया. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 322 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए डरहम की पूरी टीम 31.2 ओवरों में 171 रनों पर ढेर हो गई. निचले क्रम में जॉर्ज ड्रिसेल (31) और बेन राइन (नाबाद 31) ने अपनी टीम को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. मगर वह भी नाकामयाब रहे. परिणाम यह रहा कि टीम को 150 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

चहल का कहर

गेंदबाजी के दौरान नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से चहल का जलवा रहा. जिन्होंने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा ल्यूक प्रॉक्टर और लियाम गुथरी के खाते में क्रमशः दो-दो, जबकि निर्वाण रमेश, जस्टिन ब्रॉड और रोब केओघ ने एक-एक विकेट चटकाए.

करीब दो साल से चहल को इंडियन टीम में नहीं मिला मौका

चयनकर्ता बढ़ती उम्र और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए करीब दो साल से युजवेंद्र चहल को नजरअंदाज कर रहे हैं. आखिरी बार उन्होंने ब्लू जर्सी में टीम इंडिया के लिए अगस्त 2023 में एक टी20 मुकाबला खेला था. हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने आस नहीं छोड़ी है. लगातार वह टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने इंग्लैंड में खेलने का फैसला लिया है. जहां उनका जलवा देखने को मिल रहा है.

फर्स्ट क्लास में 12 और लिस्ट 'ए' में चटकाए छह विकेट

चहल ने जारी सीजन में नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से कुल तीन फर्स्ट क्लास और तीन लिस्ट 'ए' मैच खेले हैं. इस बीच उन्हें फर्स्ट क्लास की पांच पारियों में 12, जबकि लिस्ट के तीन पारियों में छह सफलता हासिल हुई है. जो उनके बेहतरीन कौशल को दर्शाती है.

