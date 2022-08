Fish Oil For Liver: लीवर को डैमेज होने से बचाने और रिपेयर करने के लिए कारगर है फिश ऑयल, जानें जबरदस्त फायदे

Fish Oil का नियमित सेवन आपके Liver की समस्याओं को खत्म कर सकता है.

How Is Fish Oil Beneficial For Liver: मछली के लीवर के तेल की खुराक लंबे समय से मस्तिष्क और आंखों के स्वास्थ्य के लिए उपयोग मानी जाती है. इनमें सबसे जरूरी फैटी एसिड में से एक ओमेगा 3 फैटी एसिड (Omega-3 Fatty Acid) होता है, जिसे कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है. आमतौर पर मछली और प्लांट बेस्ड स्रोतों (Plant Based Sources) जैसे अलसी में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड कई मेटाबॉलिक कार्यों को सपोर्ट करते हैं और आपके अंगों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं. लीवर के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड (Omega 3 Fatty Acids For Liver) के लाभों ने फिश ऑयल के महत्व को और भी बढ़ा दिया है.

लीवर को कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? | What Things Affect The Liver?