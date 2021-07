गलत तरीके से फल खाना बना सकता है आपको बीमार! न्यूट्रिशनिस्ट से जानें फलों का सेवन करने के 6 हेल्दी तरीके

Right Way To Eat Fruits: फलों को अच्छी तरह चबाएं और सीजन के अनुसार खाएं.

खास बातें फलों को चबाकर खाने से ये आपके पाचन के लिए आसान होते हैं.

साबुत फल खाने से हम उनके रेशों का भी सेवन करते हैं.

फलों को अच्छी तरह चबाएं और सीजन के अनुसार खाएं.

What Is The Right Way To Eat Fruits: हममें से बहुत से लोग जानते हैं कि फल खाना हेल्दी और डेली डाइट में फलों को शामिल करना एक अच्छी आदत मानी जाती है, लेकिन, क्या हम ये जानते हैं कि फलों को कैसे खाना चाहिए? फलों को खाने का सही तरीका क्या है? अब हम में से ज्यादातर लोगों को आश्चर्य होगा कि फलों का सेवन करने का कोई अच्छा और बुरा तरीका है या नहीं. लेकिन अगर आपको पता चले कि ज्यादातर लोग जिस तरीके से फल खाते हैं वह उन्हें खाने का सही तरीका नहीं है तो क्या होगा. पोषण विशेषज्ञ ऋजुता दिवेकर ने सही तरीके से फलों को खाने में मदद करने के कुछ टिप्स बताए हैं.

न्यूट्रिशनिष्ट से जानें फलों को खाने का सही तरीका | Learn The Right Way To Eat Fruits From Nutritionist