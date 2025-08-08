विज्ञापन
क्या आप जानते हैं फल खाने का सही समय, एक्सपर्ट से जानें किस समय खाने से मिलता है फायदा

Right Time to Eat Fruit: डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना है कि सुबह फल खाना आमतौर पर सही माना जाता है. हम इसे गलत नहीं कहते हैं. लेकिन आपका जब करें आप तब फल का सेवन कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Right Time to Eat Fruit In Hindi: फलों का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फल किस समस खाना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल न केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि फलों को खाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो आइए जानते हैं हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से.

डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना है कि सुबह फल खाना आमतौर पर सही माना जाता है. हम इसे गलत नहीं कहते हैं. वहीं जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे संतरा, नींबू, कीनू आदि. अगर आप इनका सेवन खाली पेट करते हैं, तो एसिडिटी गैस्ट्रिक रिस्क बढ़ सकता है. हालांकि यह समस्या बॉडी टू बॉडी निर्भर करती है. 

किस समय फल खाना फायदेमंद- (What Is The Right Time To Eat Fruits)

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा, कि फल को खाने का कोई निश्चित समय नहीं है. ऐसे में अगर आप खट्टे फल या मीठे फल खाना चाहते हैं तो रात, दिन, दोपहर में कभी भी खा सकते हैं. उन्होंने कहा, जिन लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है और लंबे समय से मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं. इसी के साथ वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनके लिए फलों का सेवन करना काफी फायदेमंद है. ऐसे में खाना खाने के बाद अगर आप कोई भी फल खाते हैं, तो आपको उससे शुगर के साथ- साथ फाइबर भी मिलते हैं, जो शरीर को पूरी तरह से लाभ पहुंचाते हैं. आपको जब भी मीठा खाने की क्रविंग हो तब आप फल खा सकते हैं. इतना ही नहीं डॉक्टर ने बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद आप फल खा सकते हैं. इन्हें खाने का कोई एक समय नहीं है जब आपका मन करें तब आप खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

