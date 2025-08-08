शौक से खाते हैं केला तो जान लें इसके नुकसान, डॉक्टर ने बताया किन लोगों को और क्यों नहीं खाना चाहिए Banana

Banana Side Effects In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह के फलों का सेवन करते हैं और उन्हीं में से एक है केला. आपको बता दें कि केला एक ऐसा फल है जिसका सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. सबसे ज्यादा इस फल का सेवन जिम जानें वाले लोग करते हैं. क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, विटामिन बी6, विटामिन सी, पोटैशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केला सभी के लिए फायदेमंद नहीं है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. इस बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं, हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा.

डॉक्टर दीप्ति खटूजा बताती हैं कि आप किसी भी फल का सेवन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर सलाह दी जाती है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, को कम क्वांटिटी में केले का सेवन करें.

किसे नहीं खाना चाहिए केला- Who should not eat banana?

डॉक्टर दीप्ति खटूजा के अनुसार अगर आप वजन करने की सोच रहे हैं, तो केले की क्वांटिटी कम करना जरूरी है, लेकिन उसे पूरी तरह से अवॉइड करना सही नहीं है, क्योंकि ये पोटैशियम का अच्छा स्रोत है, ऐसे में अपनी फ्रूट चाट में केले को एड जरूर करें, लेकिन कम क्वांटिटी में. इसी के साथ डॉक्टर ने कहा कि केले में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, ऐसे में किडनी के मरीजों को इसे खाने की सलाह नहीं दी जाती है. इसलिए अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो भूलकर भी इस फल का सेवन न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)