एडम गिलक्रिस्ट-ऋषभ पंत नहीं, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस क्रिकेटर को बताया वर्ल्ड का नंबर वन विकेटकीपर

Who is Number One Wicketkeeper In The World cricket: पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammed Azharuddin) ने एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत को विश्व क्रिकेट का नंबर वन विकेटकीपर करार नहीं दिया है.

एडम गिलक्रिस्ट-ऋषभ पंत नहीं, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस क्रिकेटर को बताया वर्ल्ड का नंबर वन विकेटकीपर
Who is Number One Wicketkeeper In The World cricket, Mohammed Azharuddin
  • पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने सैयद किरमानी को दुनिया का नंबर एक विकेटकीपर माना है.
  • अजहरुद्दीन ने 1983 विश्व कप में किरमानी के महत्वपूर्ण योगदान और विकेटकीपिंग की खासियतों को सराहा है.
  • किरमानी ने 1976-86 तक भारत के लिए 88 टेस्ट और 49 वनडे मैच खेलते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.
Mohammed Azharuddin  on Number One Wicketkeeper In The World: भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उस क्रिकेटर के बारे में अपनी राय दी है जिसे वो र्ल्ड का नंबर वन विकेटकीपर मामते हैं. पूर्व भारतीय कप्तान अज़हरुद्दीन ने वर्ल्ड कप विजेता विकेटकीपर-बल्लेबाज़ सैयद किरमानी (Syed Kirmani)  को दुनिया का नंबर एक विकेटकीपर" माना है और कहा है कि, " 1983 विश्व कप जीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान और स्पिनरों के खिलाफ स्टंप के पीछे उनकी क्षमता "असाधारण" थी. 1984 से 2000 तक भारत के लिए 99 टेस्ट और 334 वनडे खेलने वाले अज़हरुद्दीन तेलंगाना में किरमानी की आत्मकथा, "स्टम्प्ड" के विमोचन के मौके पर एएनआई से बात करते हुए ये बातें की है. 

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सैयद किरमानी को लेकर कहा, "वह दुनिया के नंबर एक विकेटकीपर हैं. ऐसा विकेटकीपर कभी पैदा ही नहीं हुआ. चार स्पिनरों के साथ विकेटकीपिंग करना उनके लिए आसान नहीं था.  1983 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कई अच्छे कैच लपके थे." (Cricket legend Syed Kirmani launches autobiography in Hyderabad)

अजहरुद्दीन ने  किरमानी को लेकर कहा,"यहां तक कि जिस मैच में कपिल देव ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन बनाए थे, उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण 24 रन बनाए थे. आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे. लोगों को भी यह पुस्तक पढ़नी चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि यह सफल होगी."

किरमानी ने 1976-86 तक India के लिए 88 टेस्ट और 49 वनडे मैच खेले, इस दौरान टेस्ट में किरमानी ने 124 पारियों में 27.04 की औसत से 2,759 रन बनाए, जिसमें दो शतक और 12 अर्द्धशतक शामिल रहे, उन्होंने 160 कैच भी लपके और 38 शानदार स्टंपिंग कीं.  49 वनडे मैचों में, उन्होंने 31 पारियों में 20.72 की औसत से 373 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 48* रहा.  उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में 27 कैच भी लिए और 9 स्टंपिंग करने में सफलता हासिल की है. 

1983 वर्ल्ड कप में किरमानी ने 14 शिकार, जिनमें 12 कैच और 2 स्टंपिंग शामिल थे, वो टूर्नामेंट में दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर थे, वेस्टइंडीज के जेफ डुजॉन ने 1983 वर्ल्ड कप में बतौर विकेटकीपर 16 शिकार किए थे जिसमें 15 कैच और एक स्टंपिंग थी.  

