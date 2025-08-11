विज्ञापन

सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म में 40 साल के इस एक्टर ने ली सलमान खान की जगह, बनेगा 'प्रेम', दे चुका लगातार 7 हिट फिल्में

सूरज बड़जात्या सलमान खान के करीबी फिल्ममेकर्स में से माने जाते हैं. इन दोनों ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया और सुपरहिट फिल्में दी हैं. लेकिन सूरज बड़जात्या अपनी नई पारिवारिक ड्रामा फिल्म के लिए नए 'प्रेम' की तलाश में थे.

Read Time: 2 mins
Share
सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म में 40 साल के इस एक्टर ने ली सलमान खान की जगह, बनेगा 'प्रेम', दे चुका लगातार 7 हिट फिल्में
सूरज बड़जात्या की नई फिल्म में आयुष्मान खुराना होंगे 'प्रेम'
नई दिल्ली:

सूरज बड़जात्या सलमान खान के करीबी फिल्ममेकर्स में से माने जाते हैं. इन दोनों ने मिलकर कई फिल्मों में काम  किया और सुपरहिट फिल्में दी हैं. लेकिन सूरज बड़जात्या अपनी नई पारिवारिक ड्रामा फिल्म के लिए नए 'प्रेम' की तलाश में थे, और अब उन्होंने इसके लिए 59 साल के सलमान खान को नहीं बल्कि 40 साल के एक्टर को चुना है. यह खबर खुद सूरज बड़जात्या ने साझा की है. सूरज की फिल्मों में 'प्रेम' का किरदार हमेशा खास रहा है, जिसे ज्यादातर सलमान खान ने निभाया. उनकी फिल्में जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, और प्रेम रतन धन पायो सुपरहिट रही हैं. लेकिन 2006 में आई रोमांटिक ड्रामा विवाह में शाहिद कपूर ने 'प्रेम' का किरदार निभाया था, जिसमें अमृता राव भी थीं. अब इस आइकॉनिक रोल की जिम्मेदारी आयुष्मान खुराना को मिली है.

ये भी पढ़ें: स्मिता पाटिल की भतीजी का खूबसूरती में नहीं कोई जवाब, शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में किया काम, दे चुकी हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म

सूरज बड़जात्या ने पीटीआई से बातचीत में बताया, "हम मुंबई में आयुष्मान और शरवरी के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. यह कहानी मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है. आयुष्मान एक समर्पित और शानदार अभिनेता हैं. सही कहानी और सही कास्ट के साथ फिल्म को वास्तविक बनाना जरूरी है. इस फिल्म में और भी कई कलाकार हैं, जैसा कि मेरी हर फिल्म में होता है."

उन्होंने आगे कहा, "हर फिल्म की शूटिंग से पहले मुझे घबराहट होती है. यह वैसा ही है, जैसा मैंने प्यार किया के समय था. मेरे लिए बॉक्स ऑफिस से ज्यादा जरूरी है कि दर्शकों से कहानी का भावनात्मक जुड़ाव हो."64 साल के सूरज ने कहा, "मेरे लिए फिल्म हो या शो, यह जरूरी है कि बनाया गया संसार ईमानदार लगे. यह ऐसा होना चाहिए जैसे दर्शक महसूस करें कि यह उनका अपना घर है. यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है." वहीं, आयुष्मान खुराना इन दिनों रश्मिका मंदाना के साथ हॉरर ड्रामा थमा की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sooraj Barjatya, Ayushmann Khurrana, Sharvari Wagh, Salman Khan, Sooraj Barjatya Prem
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com