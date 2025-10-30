विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या सर्दियों में नींबू पानी पीना चाहिए? जानिए नींबू पानी पीने के फायदे और नुकसान

Lemon Water In Winter: नींबू को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे है कि सर्दियों में नींबू पानी पीना चहिए या नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
क्या सर्दियों में नींबू पानी पीना चाहिए? जानिए नींबू पानी पीने के फायदे और नुकसान
Lemon Water: सर्दी में नींबू पानी पीने के नुकसान.

नींबू पानी को सेहत के लिए फायदेमंद ड्रिंक माना जाता है क्योंकि, इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करते हैं. इसलिए कई लोग अपने दिन की शुरूआत एक ग्लास फ्रेश नींबू पानी से करना पसंद करते हैं. नींबू पानी कोई साधारण ड्रिंक नहीं बल्कि, एक सुपर ड्रिंक है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को डिटॉक्स करने के साथ-साथ इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार हैं. सर्दियों में नींबू पानी पीने के कई फायदे है लेकिन जरूरी नहीं की किसी चीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान नहीं होंगे, जी हां नींबू पानी पीने के कई नुकसान भी हो सकते हैं. सर्दियों में नींबू पानी पीने के फायदे और नुकसान जानने के लिए आगे पढ़ें.

सर्दियों में नींबू पानी पीने के फायदे- Nimbu Pani Pine Ke Fayde:

1.अगर आप सर्दियो में रोजाना नींबू पानी का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करके सर्दियों में होने वाली बीमारियों के संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें- सर्दियों में आंवला खाने से क्‍या होगा, जान लें रोजाना 2 आंवला खाने के फायदे

Latest and Breaking News on NDTV

2. सर्दियों में ज्यादा खाना खा लेने के बाद कब्ज और ऐसिडिटी से बचने के लिए आप नींबू पानी पी सकते हैं क्योंकि, नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है. 

3. रोजाना सर्दियों में नींबू पानी पी कर बड़ी आसानी से आपको शरीर का वजन घटाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि नींबू में मोजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज्म को तेज करके वजन नियंत्रण में मदद कर सकते हैं.

सर्दियों में नींबू पानी पीने के नुकसान- Nimbu Pani Pine Ke Nuksan:

1.सर्दियों में ज्यादा नींबू पानी पीने से उसमें मौजूद साइट्रिक एसिड आपके दांतों के इनेमल को कमजोर कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्दियों में अगर आप ज्यादा नींबू पानी पीते हैं तो इससे आपको एसिडिटी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या हो सकती है, इसलिए कंट्रोल जरूरी है.

3. ज्यादा नींबू पानी पीना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि, इसका ज्यादा सेवन माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Lemon Water, Benefits Of Lemon Water In The Morning, Disadvantages Of Drinking Lemon Water Daily, Side Effects Of Lemon Water On Teeth, Lemon Water Side Effects On Liver
Get App for Better Experience
Install Now