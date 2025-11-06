नींबू पानी पीने के 7 बड़े अद्भुत फायदे, लेकिन इन लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए Lemon Water

Lemon Water Side Effects: नींबू पानी को अक्सर डिटॉक्स ड्रिंक, वजन घटाने का उपाय और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में देखा जाता है. सुबह-सुबह एक गिलास गुनगुना नींबू पानी पीना कई लोगों के रूटीन का हिस्सा है. फिटनेस फ्रीक लोग अपने दिन की शुरूआत भी नींबू पानी से ही करते हैं. इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटैशियम और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को साफ करने, पाचन सुधारने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए नींबू पानी नुकसानदायक भी हो सकता है? अगर आपकी सेहत या शरीर की प्रकृति इसके अनुकूल नहीं है, तो यह फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है. यहां जानिए नींबू पानी के 7 बड़े फायदे और उन 5 स्थितियों के बारे में जब इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: हम सर्दियों में पानी कम क्यों पीते हैं? कैसें बढ़ाएं पानी का सेवन? अपनाएं ये 4 तरीके

नींबू पानी के 7 बड़े फायदे | Benefits of Lemon Water (Nimbu Pani Pine Ke Fayde)

इम्यूनिटी बढ़ाता है: नींबू पानी में विटामिन सी की मौजूदगी शरीर की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करती है.

वजन घटाने में मददगार: नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग में सहायक होता है.

पाचन सुधारता है: नींबू पानी पेट को साफ करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है.

त्वचा को चमकदार बनाता: लेमन वाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा से टॉक्सिन्स हटाते हैं और ग्लो बढ़ाते हैं.

डिटॉक्स करता है: शरीर को नींबू पानी लिवर को साफ करने में मदद करता है और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है.

सांस की बदबू कम करता है: अगर आप सुबह नींबू पानी पीते हैं, तो ये मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर फ्रेशनेस देता है.

हाइड्रेशन बनाए रखता है: नींबू पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और थकान को भी कम करता है.

इसे भी पढ़ें: क्या सच में दूध और मछली साथ खाने से होता है स्किन पर सफेद दाग वाला रोग विटिलिगो?

इन 5 लोगों को नींबू पानी नहीं पीना चाहिए? | These 5 people should not drink lemon water?

एसिडिटी या गैस की समस्या वाले लोग: नींबू में एसिड होता है जो पेट की जलन और गैस को बढ़ा सकता है.

दांतों की सेंसिटिविटी वाले लोग: नींबू का एसिड दांतों की परत को नुकसान पहुंचा सकता है.

अल्सर या पेट की गंभीर बीमारी वाले मरीज: नींबू पानी से पेट की परत और ज्यादा उत्तेजित हो सकती है.

ठंडी या गले की खराश से परेशान लोग: नींबू पानी ठंडा होता है, जिससे गले की समस्या बढ़ सकती है.

किडनी स्टोन के मरीज: नींबू में ऑक्सालेट्स होते हैं जो कुछ मामलों में पथरी को बढ़ा सकते हैं.

नींबू पानी एक बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक है. लेकिन, इसे समझदारी से पीना जरूरी है. अगर आपकी सेहत इसकी अनुमति देती है, तो यह कई फायदे दे सकता है. लेकिन अगर ऊपर बताई गई किसी स्थिति से आप जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)