विज्ञापन

बिग बॉस 19 से निकलने के बाद मालती चाहर ने अब बताया अमाल मलिक और अपने रिश्ते का सच

अमाल मलिक बिग बॉस 19 के चर्चित सदस्य रहे. घर के झगड़ों के अलावा उनके बाहर के रिश्तों में भी जनता की दिलचस्पी थी. अब मालती ने इसे लेकर की सब कुछ साफ किया है.

Read Time: 3 mins
Share
बिग बॉस 19 से निकलने के बाद मालती चाहर ने अब बताया अमाल मलिक और अपने रिश्ते का सच
मालती चाहर और अमाल मलिक में कितनी दोस्ती है?
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में अक्सर अफवाहें और कयास नए किस्सों की तरह फैलते रहते हैं. लेकिन जब ये अफवाहें किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से जुड़ जाती हैं, तो यह परेशान करने वाली साबित होती है. ऐसा ही कुछ 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट रह चुकीं मालती चाहर के साथ हुआ. उनके और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक को लेकर अफवाहें सोशल मीडिया पर काफी तेज थीं. इन अफवाहों को लेकर मालती ने मंगलवार (30 दिसंबर) को बयान जारी किया और सभी कयासों का खंडन किया.

'मेरे और अमाल के बीच कुछ नहीं'

मालती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरे और अमाल के बीच कभी कोई रिलेशनशिप या 'शिप' नहीं था. अमाल ने मुझसे सिर्फ मेरा नंबर लिया था और हम सिर्फ एक बार ही मिले थे."

उन्होंने लिखा, "इस एक मुलाकात के दौरान हमने कुछ निजी बातें साझा कीं और इसके बाद फोन पर संपर्क में रहे. इसके अलावा, हमारे बीच कोई और चीज नहीं हुई. जो कहानी मीडिया और सोशल मीडिया पर बनाई गई है, वह पूरी तरह झूठी है और अब इसे खत्म किया जाना चाहिए."

मालती ने साफ की बिग बॉस-19 से जुड़ी गलतफहमी

मालती ने 'बिग बॉस 19' हाउस के दौरान की अपनी एक बात को भी साफ किया. उन्होंने कहा, "शो में मैंने जो कहा था, 'बाहर की बातें नहीं करेंगे,' तो इसका मतलब सिर्फ यह था कि हम निजी जानकारी को शो में साझा नहीं करेंगे."

मालती ने कहा, "शो से बाहर आने के बाद, मुझे जो बातें पता चली, वह बिल्कुल भी सही नहीं थीं. शो के दौरान अमाल ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कई बार बात की थी. मैंने उस समय सहानुभूति दिखाई और कोशिश की कि उन्हें किसी तरह का पछतावा न हो. मेरा इरादा सिर्फ मदद करना था, लेकिन इस मामले को किसी और तरह से देखा गया."

उन्होंने कहा, "अमाल का शो में यह कहना कि मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, सब झूठ था और अपमानजनक था. मेरे नाम के साथ झूठी कहानियां जोड़ने से व्यक्तिगत सम्मान को चोट पहुंच रही है. इसलिए सभी से अपील है कि अब मेरा नाम अमाल मलिक के साथ न जोड़ा जाए और अफवाहों को बंद किया जाए."
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Malti Chahar, Who Is Malti Chahar, Malti Chahar Age, Malti Chahar Controversies, Malti Chahar Amaal Mallik, Amaal Mallik Songs, Amaal Mallik Family, Amaal Mallik Controversy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com