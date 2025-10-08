विज्ञापन
गुनगुने पानी में तुलसी और नींबू मिलाकर पीने से क्या होता है? जानिए इस चमत्कारी घरेलू नुस्खे के फायदे

Best Detox Drink: आपने कभी न कभी गुनगुने पानी में नींबू और तुलसी मिलाकर सेवन जरूर किया होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से शरीर में क्या होता है? आइए जानते हैं कुछ चमत्कारिक फायदे.

Best Detox Drink: शरीर से सारी गंदगी बाहर निकाल देगा ये घरेलू उपाय.

How to Make Tulsi Lemon Water At Home: हर कोई चाहता है कि सेहत अच्छी रहे, इम्यूनिटी मजबूत हो और स्किन भी दमकती रहे. लेकिन, इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स या डाइट प्लान की जरूरत नहीं है. हमारे किचन में ही ऐसे कई घरेलू नुस्खे छिपे हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. उन्हीं में से एक है गुनगुने पानी में तुलसी और नींबू मिलाकर पीना. यह एक ऐसा आसान उपाय है जिसे आप रोज सुबह खाली पेट अपनाकर कई बीमारियों से बच सकते हैं. तुलसी और नींबू दोनों ही आयुर्वेद में औषधीय गुणों से भरपूर माने जाते हैं. जब इन्हें गुनगुने पानी के साथ मिलाया जाता है, तो इनका असर और भी बढ़ जाता है. आइए जानते हैं इस चमत्कारी ड्रिंक के फायदे और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें.

तुलसी और नींबू क्यों हैं खास?

तुलसी को आयुर्वेद में संजीवनी बूटी कहा जाता है. यह एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है. नींबू विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने, स्किन को साफ करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. गुनगुना पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और पाचन क्रिया को सक्रिय करता है।

इस जादुई ड्रिंक को पीने के 8 बड़े फायदे

1. इम्यूनिटी को करता है मजबूत

तुलसी और नींबू दोनों ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. रोजाना इसका सेवन करने से सर्दी-जुकाम, वायरल और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

2. पाचन तंत्र को करता है दुरुस्त

गुनगुना पानी पेट को साफ करता है, नींबू पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है और तुलसी गैस, अपच और एसिडिटी से राहत देती है.

3. वजन घटाने में मददगार

नींबू फैट को ब्रेक करता है और तुलसी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है. सुबह-सुबह इसका सेवन वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करता है.

3. स्किन को बनाता है ग्लोइंग

नींबू शरीर को डिटॉक्स करता है और तुलसी स्किन को साफ करती है. इससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और मुंहासे भी कम होते हैं.

4. तनाव और थकावट को करता है दूर

तुलसी मानसिक शांति देती है और नींबू शरीर को तरोताजा करता है. यह ड्रिंक दिनभर की थकावट को कम करने में मदद करता है.

5. शरीर को करता है डिटॉक्स

गुनगुना पानी, नींबू और तुलसी मिलकर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं. इससे लिवर और किडनी भी हेल्दी रहते हैं.

6. सांस की समस्याओं में राहत

तुलसी बलगम को कम करती है और नींबू गले को साफ करता है. यह ड्रिंक अस्थमा, खांसी और साइनस जैसी समस्याओं में राहत देता है.

7. ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है

तुलसी ब्लड शुगर को बैलेंस करती है और नींबू कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. यह ड्रिंक डायबिटीज और हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है.

कैसे बनाएं ये हेल्दी ड्रिंक?

सामग्री:

  • 1 गिलास गुनगुना पानी
  • 4–5 तुलसी की पत्तियां
  • आधा नींबू का रस

विधि:

  • गुनगुने पानी में तुलसी की पत्तियां डालें.
  • उसमें नींबू का रस मिलाएं.
  • अच्छे से मिक्स करें और खाली पेट सुबह-सुबह पिएं।

इन बातों का रखें ख्याल

  • नींबू की मात्रा ज्यादा न करें, वरना एसिडिटी हो सकती है.
  • तुलसी की पत्तियों को धोकर ही इस्तेमाल करें.
  • अगर आपको कोई एलर्जी या मेडिकल कंडीशन है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

गुनगुने पानी में तुलसी और नींबू मिलाकर पीना एक ऐसा घरेलू उपाय है जो न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको दिनभर एनर्जेटिक भी रखता है. यह आसान, सस्ता और पूरी तरह नेचुरल तरीका है जिसे हर उम्र के लोग अपनाकर कई फायदे पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

