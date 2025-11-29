सौंफ, जीरा, नींबू पानी या शहद पानी? किस ड्रिंक के साथ करें दिन की शुरुआत, किस ड्रिंक का बॉडी पर होगा कैसा असर

Healthy Morning Drinks: सुबह खाली पेट हम किस चीज का सेवन सबसे पहले करते हैं इसका असर हमारी सेहत पर सबसे ज्यादा पड़ता है. डॉक्टर्स भी दिन की शुरूआत चाय या काफी की जगह किसी हर्बल ड्रिंक को पीने की सलाह देते हैं. ऐसे में लोग अपनी पसंद के हिसाब से नींबू पानी, शहद पानी, जीरा पानी या सौंफ पानी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए कौन सी ड्रिंक ज्यादा फायदेमंद है. न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ती खाटूजा ने बताया है कि कौन सा ड्रिंक सुबह पीना आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है और किसे खाने से क्या लाभ मिलेगा.

सौंफ का पानी

अगर आप सुबह खाली पेट सौंफ के पानी का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट को ठंडक देगा. ये गैस, अपच की समस्या से राहत दिलाने के साथ ही पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा. साथ ही ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी लाभदायी है.

जीरा पानी

रोज सुबह खाली पेट जीरा पानी का सेवन ब्लोटिंग जैसी समस्या से राहत दिलाने में मदद कर आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है. इसके साथ ही ये गैस जैसी समस्या में भी बेहद लाभदायी है. इसका खाली पेट सेवन वजन कम करने में भी मदद करता है.

ये भी पढ़ें: रात को सोने से पहले लौंग का पानी पीने से क्या होगा? 3-4 दिन पीने के बाद ही दिखेगा असर

नींबू पानी

सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन आपके शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है. ये आपके पेट को हल्का रखने में भी लाभदायी है जो आपके पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है. नींबू पानी का सेवन वजन कम करेने में भी मदद करता है.

शहद पानी

सुबह खाली पेट शहद का पानी पीने से आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जिससे आप पूरे दिन फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं. इसके साथ ही ये वेट लॉस में भी फायदेमंद होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)