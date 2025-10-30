विज्ञापन
सर्दियों में आंवला खाने से क्‍या होगा, जान लें रोजाना 2 आंवला खाने के फायदे

Amla Ke Fayde: क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में रोजाना सिर्फ दो आंवला खाना स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है. तो चलिए जानते हैं ठंड में आंवला खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं.

Amla Benefits: आंवला खाने के फायदे.

Amla Benefits In Hindi: आंवला एक ऐसा सुपरफूड है जिसके सेवन से आपको अनेक फायदे मिल सकते हैं. इसको भारतीय करौंदा और इंडियन गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है. इस फल का अनोखा स्वाद ही इसको सभी फलों से अलग बनाता है. विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण यह आंखों और बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद तो होता ही हैं साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी बचाने में आपकी मदद कर सकता है. इसलिए इस फल को चिकित्सा व आयुर्वेद में कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है. आंवले का इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं जैसे आचार, जूस या पाउडर आदि. 

 आवंला खाने के फायदे- (Amla Khane Ke Fayde)

1.सर्दियों में अगर आप रोजाना एक या दो आंवला खाते हैं, तो इससे आपकी स्किन साफ हो सकती है और साथ ही यह आपके बालों को काले, घने व मजबूत बनाने में मदद करेगा. इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं.

Photo Credit: Canva

2.आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आप रोजाना आंवला खा सकते हैं. आंखों के लिए आवंला काफी फायदेमंद माना जाता है. 

3. सर्दियों में लोगों के द्वारा ज्यादा खाना खा लेने की वजह से कब्ज और एसिडिटी की समस्या होने लगती है, लेकिन रोजाना एक या दो आंवला खाने से इस समस्या निजात मिल सकती है. 

4. दिल के स्वास्थ्य के लिए आंवला फायदेमंद होता है, इसका सेवन शरीर में कोलेस्टॉल को कम करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी मदद करता है. आगर आप सर्दियों में रोजाना आंवले का सेवन करते हैं तो यह दिल के स्वास्थ्य को बेहतर करके हार्ट-अटैक के खतरे को कम कर सकता है.

5. सर्दियों में रोजाना एक या दो आंवला खा कर आप अपनी याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि, आंवला मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुचाने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करके नॉरएपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में सहायता कर सकता है, जिसके कारण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

