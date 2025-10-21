विज्ञापन
विशेष लिंक

रात का खाना खाने के बाद क्यों फूल जाता है पेट? जान जाएंगे तो आज से ही बंद कर देंगे ये काम करना

Pet Fulne Ke Karan: रात का खाना खाने के बाद पेट फूलता है तो सतर्क हो जाइए, ये संकेत हो सकते हैं आपकी कुछ गलत आदतों के! जानिए कारण और बचाव के आसान तरीके.

Read Time: 4 mins
Share
रात का खाना खाने के बाद क्यों फूल जाता है पेट? जान जाएंगे तो आज से ही बंद कर देंगे ये काम करना
Pet Fulne Ke Karan: ब्लोटिंग होने पर पेट में गैस भर जाती है या आंतों में सूजन आ जाती है.

Bloating Causes: रात का खाना खाने के बाद अगर आपका पेट भारी लगने लगता है, गैस बनती है या सूजन महसूस होती है, तो आप अकेले नहीं हैं. बहुत से लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं और इसे आम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये संकेत आपके पाचन तंत्र की गड़बड़ी और कुछ गलत आदतों की ओर इशारा करते हैं? यहां हम आसान भाषा में समझेंगे कि रात को खाना खाने के बाद पेट क्यों फूलता है, इसके पीछे क्या कारण हैं और किन आदतों को बदलकर आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सौ रोगों की एक दवा है ये आयुर्वेदिक औषधि, बस जान लीजिए पीपली का सेवन करने का सही तरीका

पेट फूलने का मतलब क्या है?

पेट फूलना यानी ब्लोटिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में गैस भर जाती है या आंतों में सूजन आ जाती है. इससे पेट भारी, कसा-कसा और असहज महसूस होता है. यह समस्या खासकर रात के खाने के बाद ज्यादा देखने को मिलती है.

रात को पेट फूलने के कारण (Causes of Bloating at Night)

1. जल्दी-जल्दी खाना खाना

जब हम जल्दी-जल्दी खाते हैं, तो साथ में हवा भी निगल लेते हैं. यह हवा पेट में जाकर गैस बनाती है और ब्लोटिंग का कारण बनती है.

2. बहुत देर से खाना खाना

रात को बहुत देर से खाना खाने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है. शरीर सोने की तैयारी में होता है और खाना ठीक से नहीं पचता.

ये भी पढ़ें: क्या वाकई दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं? जानिए ये सच या भ्रम

3. भारी और तला-भुना खाना

रात को तला-भुना, मसालेदार या ज्यादा फैट वाला खाना पचने में समय लेता है और गैस बनाता है. इसलिए फ्राइड चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए.

4. खाने के तुरंत बाद लेटना

खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से पाचन प्रक्रिया रिस्ट्रिक्ट होती है और पेट में गैस बनने लगती है. जो बाद में पेट फूलने का कारण बनता है.

5. कम पानी पीना

पानी की कमी से पाचन धीमा हो जाता है और आंतों में सूजन आ सकती है. इसलिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.

ये भी पढ़ें: अचानक नहीं आता हार्ट अटैक, शरीर देता है पहले ये संकेत

6. फाइबर की कमी

अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है, तो कब्ज और गैस की समस्या हो सकती है. ये भी पेट फूलने का कारण बनता है. इसलिए भरपूर मात्रा में फाइबर लें.

पेट फूलने से बचने के आसान उपाय (Easy Ways to Avoid Bloating)

खाना धीरे-धीरे और चबाकर खाएं: इससे पाचन बेहतर होता है और हवा अंदर नहीं जाती.
रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं: सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें.
खाने के बाद टहलें: हल्की वॉक से पाचन क्रिया तेज होती है और गैस नहीं बनती.
ताजे फल और सब्जियां शामिल करें: फाइबर से भरपूर भोजन कब्ज और ब्लोटिंग से बचाता है.
प्रोबायोटिक फूड लें: दही, छाछ जैसे फूड्स आंतों की सेहत सुधारते हैं.
पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं: पाचन के लिए पानी जरूरी है, लेकिन खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी न पिएं.

रात को खाना खाने के बाद पेट फूलना एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है. इसका कारण हमारी कुछ गलत आदतें हैं, जिन्हें अगर समय रहते सुधारा जाए तो यह समस्या आसानी से दूर हो सकती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bloating After Dinner, Pet Fulne Ke Karan, Bloating Causes, Pet Mein Gas Ka Ilaj, Pet Fulne Ka Gharelu Upay, Bloating Problem After Eating, Pet Ki Sujan Ka Ilaj, Bloating Ke Liye Best Remedy, Why Stomach Bloats After Eating Dinner, Pet Fulne Ki Wajah Kya Hai, Gharelu Upay For Bloating, Pet Mein Gas Aur Fulav Ka Ilaj, Bloating After Heavy Meal At Night, Pet Fulne Par Kya Kare, Pet Ki Gas Aur Sujan Ke Upay, Pet Fulne Se Bachne Ke Tarike, Causes Of Bloating After Dinner, Pet Mein Gas Kyun Hoti Hai
Get App for Better Experience
Install Now