फ्रिज में दूध कितने दिनों तक रखा जा सकता है? दूध खराब हो गया है या नहीं, जानिए कैसे पहचानें

How To Store Milk In Refrigerator: दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. इसमें कोई शक नहीं. बचपन से ही हमारे बड़े-बुजुर्ग हमें रोज दूध पीने की सलाह देते हैं. दूध का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है. कई लोग एक बार में बड़ी मात्रा में दूध खरीदते हैं और उसे फ्रिज में स्टोर करते हैं. हालांकि, कच्चे दूध को फ्रिज में स्टोर करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पैकेट वाले दूध या उबले हुए दूध की तुलना में कच्चा दूध जल्दी खराब हो जाता है. आमतौर पर कच्चे दूध को फ्रिज में केवल 1 से 2 दिन तक ही रखा जा सकता है. फ्रीजर में इसे जमाकर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इससे इसका स्वाद कम हो जाएगा. चलिए आपको बताते हैं फ्रिज में दूध कितने दिनों तक रखा जा सकता है? दूध खराब हो गया है या नहीं यह कैसे पहचानें.

कच्चे दूध को स्टोर करने के लिए टिप्स

कच्चे दूध को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए. दूध को कभी भी रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर बार दरवाजा खोलने पर तापमान बदल जाता है. दूध को हमेशा रेफ्रिजरेटर के अंदर, पीछे की तरफ रखना चाहिए यानी केवल वहीं जहां सबसे ठंडक होती है. दूध को ढक्कन वाले वायुरोधी स्टील या कांच में रखें, इससे फ्रिज में मौजूद अन्य गंध दूध में नहीं चिपकती हैं.

कच्चे दूध के खराब हो जाने पर उसे आसानी से पहचाना जा सकता है. इसमें खट्टी या किसी अजीब सी गंध आ रही है, तो दूध खराब हो गया है. इसके अलावा दूध सफेद होने के बजाय हल्का पीला हो सकता है. जब दूध को उबाला जाता है, तो वह तुरंत टुकड़ों में टूट जाता है.

कच्चे दूध को सीधे स्टोर करने के बजाय, इसे प्राप्त करने के तुरंत बाद एक बार उबाल लेना और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देना बेहतर है. इस तरह दूध 4 से 5 दिनों तक ताजा रहेगा. कच्चे दूध में मौजूद बैक्टीरिया इसे जल्दी खराब कर सकते हैं, इसलिए इसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.