डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के 7 देसी कारगर नुस्खे, बिना दवा के दिखेगा गजब का असर

Diabetes Control Karne Ke Upay | Home Remedies For Diabetes: डायबिटीज आज के समय की सबसे आम लेकिन गंभीर बीमारियों में से एक है. जब भी डायबिटीज की बात की जाती है, तो खानपान में शामिल की जाने वाली चीजों पर जरूर ध्यान दिया जाता है. यह बीमारी तब होती है जब शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है. अगर समय रहते इसे कंट्रोल न किया जाए, तो यह दिल, किडनी, आंखों और नसों को नुकसान पहुंचा सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ देसी और घरेलू उपायों को अपनाकर आप डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के. आइए जानते हैं ऐसे ही 7 असरदार देसी नुस्खे जो आपकी शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कारगर घरेलू नुस्खे (Effective Home Remedies to Control Diabetes)

1. मेथी दाना (Fenugreek Seeds)

मेथी में फाइबर और अमीनो एसिड होते हैं जो इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाते हैं. रोजाना रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट चबाकर खाएं या पानी पी लें. यह ब्लड शुगर लेवल को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है.

2. करेला (Bitter Gourd)

करेला में चरन्टिन नामक तत्व होता है जो शुगर को कम करने में सहायक होता है. रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास करेले का जूस पीना फायदेमंद होता है. इसे उबालकर सब्जी के रूप में भी खाया जा सकता है.

3. जामुन (Black Plum)

जामुन और उसके बीज डायबिटीज के लिए रामबाण माने जाते हैं. जामुन के बीजों को सुखाकर पाउडर बना लें और रोज 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें. यह शुगर लेवल को संतुलित करता है और पाचन में भी मदद करता है.

4. दालचीनी (Cinnamon)

दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है. आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर रोज सुबह पिएं. इसे चाय या सब्जियों में भी मिलाया जा सकता है.

5. आंवला (Indian Gooseberry)

आंवला में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पैंक्रियाज को मजबूत बनाते हैं. रोज सुबह 1 चम्मच आंवला जूस खाली पेट पीने से शुगर कंट्रोल में रहता है. आंवला पाउडर भी उपयोगी होता है.

6. फाइबर से भरपूर चीजें

फाइबर पाचन को धीमा करता है जिससे शुगर धीरे-धीरे रक्त में घुलती है. हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, फल और बीज फाइबर के अच्छे स्रोत हैं. दिनभर में कम से कम 25–30 ग्राम फाइबर जरूर लें.

7. योग और प्राणायाम

नियमित योग और प्राणायाम से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और तनाव कम होता है. कपालभाति, अनुलोम-विलोम, वज्रासन और मंडूकासन डायबिटीज के लिए खासकर से लाभकारी हैं. रोजाना 30 मिनट का योग और वॉक शुगर कंट्रोल में मदद करता है.

डायबिटीज को दवाओं के अलावा भी प्राकृतिक और देसी तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है. मेथी, करेला, जामुन, दालचीनी और आंवला जैसे घरेलू उपाय साथ ही बैलेंस डाइट और रेगुलर योग, मिलकर आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, इन उपायों को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

