Ind vs Nz 1st ODI: विराट कोहली ने यह बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, गांगुली पीछे, फैंस बोले, इन 3 का बचना मुश्किल

India vs New Zealand, Virat Kohli: विराट कोहली कई बडे रिकॉर्ड तोड़ने के मुहाने पर हैं. जब दूसरी पाली में वह बैटिंग करेंगे, तो उनसे उम्मीद रहेगी, लेकिन यह उपलब्धि तो उन्होंने पहले ही हाफ में हासिल कर ली

Ind vs Nz 1st ODI: विराट कोहली ने यह बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, गांगुली पीछे, फैंस बोले, इन 3 का बचना मुश्किल
New Zealand tour of India: विराट कोहली
विराट कोहली (Virat Kohli) करियर के उस मुकाम पर खड़े हैं, जहां से कुछ भी छोटा या बड़ा होता है, तो वह रिकॉर्ड में तब्दील हो जाता है. और अब कुछ ऐसा फिर से देखने को मिला है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में मैदान पर पैर रखते ही विराट ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया. इसके साथ ही विराट भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय वनडे मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बन गए. उ्मीद है कि जब वह दूसरी पाली में बैटिंग के लिए मैदान पर आएंगे, तो और भी बड़े कारनामे करेंगे, जिनसे आज उनके चाहने वाले उम्मीद कर रहे हैं. 

कोहली की बड़ी उपलब्धि

वडोदरा में कोहली की बैटिंग करने से पहले ही रिकॉर्डों के लिहाज से यह बड़ी उपलब्धि रही. यह कोहली का भारत के लिए 309वा वनडे मैच था. और इसके साथ ही उन्होंने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (308) को पीछे धकेल कर इस मामले में भारत के लिए पांचवीं पायदान हथिया ली. अब सिर्फ चार ही भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विराट से ज्यादा क्रिकेट खेली है.

इनमें से किसे-किसे और मात देंगे विराट?

अब देश के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने के मामले में कोहली से सिर्फ सचिन तेंदुलकर (463), एमएस धोनी (347), राहुल द्रविड़ (340) और पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (334) ही आगे हैं. और वर्तमान में कोहली की जैसी फिटनेस है और जैसी भूख वह रन बनाने और विकेटों के बीच दौड़, फील्डिंग में दिखा रहे हैं, यह कहना गलत नहीं होगा कि सचिन को छोड़कर बाकी दिग्गजों का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.

Virat Kohli, Sourav Ganguly, India, New Zealand, India Vs New Zealand 2026, India Vs New Zealand 01/11/2026 Innz01112026263999, Cricket
