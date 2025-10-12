मौसम के बदलते ही पड़ जाते हो बीमार? कमजोर इम्युनिटी बढ़ाने के लिए खाएं ये 4 चीजें

Immunity Kaise Badhaye: कमजोर इम्युनिटी होने पर शरीर आसानी से बीमार पड़ जाता है. ऐसे में ये जरूरी है कि बदलते मौसम में अपनी डाइट पर ध्यान दें और इम्युनिटी बढ़ाने वाली चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें. दरअसल जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर होती है, वो अधिक बीमार पड़ते हैं. कमजोर इम्युनिटी होने पर बार-बार सर्दी, जुकाम लग जाता है. साथ ही शरीर में कमजोरी और थकान भी महसूस होती है.

कैसे मजबूत करें इम्युनिटी (Immunity Kaise Badhaye)

आंवला

आंवला विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है. साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है और इम्युन सेल्स को एक्टिव करता है. रोज एक आंवला खाने से शरीर अंदर से मजबूत बन जाता है और बदलते मौसम में होने वाले रोगों का खतरा कम हो जाता है.

हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन नामक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं. जो कि इम्युनिटी बढ़ाने का काम करते हैं. सर्दी के मौसम में रोज रात को हल्दी वाला दूध पीने से रोग आपसे दूर रहेंगे.

बादाम

बादाम हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है. इसे खाने से कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है. साथ ही इसमें विटामिन ई भी होता है.

संतरा

सर्दी के मौसम में मिलने वाला ये फल विटामिन सी से भरपूर होता है. विटामिन सी इम्युनिटी बढ़ाने का काम करता है. रोज एक संतरा खाने से रोग आपसे दूर रहेंगे.

इन बातों का भी रखें ध्यान

अच्छी नींद लेना इम्युन सिस्टम के लिए जरूरी है.

ध्यान, योग किया करें.

दिन में खूब सारा पानी पीएं. ऐसा करने से शरीर अंदर से हाइड्रेटेड रहता है.

ऊपर बताई गई चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लें. इन्हें खाने से इम्युनिटी मजबूत बनी रहेगी और कई तरह की बीमारियों से बचाव होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)