धूप भी बेअसर! दिल्ली-NCR में अभी और कपकपाएगी ठंड, पढ़ें मौसम विभाग का पूरा अपडेट

भारत मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में गंभीर शीतलहर और अत्यधिक घने कोहरे की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही, सात राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.

भारत मौसम विभाग ने अपने ताज़ा पूर्वानुमान रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि घने कोहरे का संकट अगले कुछ दिन तक इन राज्यों में बना रहेगा. मौसम भवन के फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक, "उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी तक कुछ इलाकों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि 18 जनवरी 2026 तक कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. बिहार में भी 12 जनवरी तक कुछ इलाकों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, और 17 जनवरी 2026 तक कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है".

इसके अलावा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए कोहरे का Yellow Alert जारी किया गया है. भारत मौसम भवन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू मंडल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में 16 तारीख तक, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 17 तारीख तक; पश्चिमी राजस्थान में 13 तारीख तक; पूर्वी राजस्थान और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 तारीख तक; असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 जनवरी को सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस और गिरने की चेतावनी जारी, कपकपाती ठण्ड और बढ़ने की आशंका है. दिल्ली में रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया जब न्यूनतम तापमान आयानगर इलाके में गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया. ये राजधानी दिल्ली में 15 जनवरी, 2024 के बाद सबसे ठंडा दिन था.

अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली-NCR में अगले तीन दिन ठण्ड और बढ़ने की आशंका है. भारत मौसम विभाग की रविवार को जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, "दिल्ली में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है. इसके परिणामस्वरूप, अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे (-3.1 डिग्री सेल्सियस से -5.0 डिग्री सेल्सियस) और उसके बाद सामान्य (-1.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस) रहने की संभावना है.

दिल्ली में 12 जनवरी, 2026 को कई स्थानों पर, 13 जनवरी, 2026 को कुछ स्थानों पर और 14 जनवरी, 2026 को छिटपुट स्थानों पर शीत लहर की स्थिति रहने की संभावना है. हालांकि उसके बाद तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है.

रविवार को भारत मौसम विभाग ने दिल्ली में समेत 5 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी किया. मौसम भवन के ताज़ा पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक, "राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 12 और 13 जनवरी को शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति बने रहने की बहुत संभावना है, और 14 जनवरी को कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थिति रहेगी, जिसके बाद इसमें कमी आएगी. 12 से 16 जनवरी के दौरान बिहार के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है.

अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी बहुत संभावना है. पालम @3.0°C: 2013 के बाद सबसे ठंडी सुबह, 59 साल पहले शून्य से नीचे चला गया था. तापमान

11 जनवरी 2026 को पालम में न्यूनतम तापमान 3.0°C रहा. यह 2010 के बाद दूसरा सबसे कम तापमान है. इससे पहले 7 जनवरी 2013 को तापमान 2.6°C दर्ज हुआ था. पालम के इतिहास की सबसे ठंडी सुबह 11 जनवरी 1967 को थी, जब पारा -2.2°C तक लुढ़क गया था.

दिल्ली के आयानगर में तापमान 2.9°C और रिज एरिया में 3.7°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, क्योंकि तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.