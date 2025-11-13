विज्ञापन
सर्दियों में संजीवनी है शहद, पॉल्यूशन से लड़ता है ये मीठा जादू, बस जान लें सेवन करने का सही तरीका

Pollution Mein Shahad Khane Ke Fayde: आयुर्वेद में शहद को संजीवनी कहा गया है. यानी जीवन देने वाला अमृत. आइए जानते हैं कि शहद कैसे पॉल्यूशन से लड़ता है, शरीर को कैसे फायदा पहुंचाता है और इसका सही सेवन कैसे करें.

Honey Benefits in Pollution: पॉल्यूशन में शहद खाने के फायदे.

Honey Benefits in Pollution: सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी तो लाता है, लेकिन साथ ही बढ़ता है पॉल्यूशन, जो सेहत के लिए खतरनाक है. खासकर दिल्ली जैसे शहरों में हवा में धूल, धुआं और हानिकारक गैसें मिलकर फेफड़ों और गले पर असर डाल रही हैं. ऐसे में खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस मौसम में कुछ ऐसी आयुर्वेदक और औषदधीय चीजें हैं जो न सिर्फ पॉल्यूशन से लड़ने में मदद करती हैं, बल्कि शरीर को अंदर से ताकत भी देती है? जी हां, बात हो रही है शहद की! आयुर्वेद में शहद को संजीवनी कहा गया है. यानी जीवन देने वाला अमृत.

यह मीठा जादू सिर्फ स्वाद में अच्छा नहीं, बल्कि इसके औषधीय गुण इसे सर्दियों का सुपरफूड बना देते हैं. आइए जानते हैं कि शहद कैसे पॉल्यूशन से लड़ता है, शरीर को कैसे फायदा पहुंचाता है और इसका सही सेवन कैसे करें.

शहद पॉल्यूशन से कैसे बचाता है? प्रदूषण से लड़ने में शहद के फायदे | How Does Honey Help Fight Pollution? Benefits of Honey in Fighting Pollution 

1. शहद में होते हैं एंटीऑक्सिडेंट्स

शहद में फ्लेवोनॉयड्स और फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं. पॉल्यूशन से शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, उन्हें शहद बाहर निकालने में मदद करता है. इससे फेफड़ों की सफाई होती है और सांस लेने में आसानी होती है.

2. खांसी और गले की खराश में राहत

शहद का सबसे बड़ा फायदा है इसकी सूटिंग प्रॉपर्टी. यह गले को कोमल बनाता है और खांसी को शांत करता है. खासतौर पर गुनगुने पानी या अदरक के रस के साथ लेने पर तुरंत राहत मिलती है.

3. इम्यूनिटी को करता है मजबूत

सर्दियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है. शहद में मौजूद एंज़ाइम्स और मिनरल्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. रोजाना सेवन से वायरल इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम और थकान से बचाव होता है.

4. त्वचा और बालों के लिए वरदान

ठंडी हवा और पॉल्यूशन से त्वचा रूखी और बाल बेजान हो जाते हैं. शहद का सेवन त्वचा को हाइड्रेट करता है और बालों को नैचुरल चमक देता है. इसे चेहरे पर मास्क की तरह भी लगाया जा सकता है.

शहद का सही सेवन कैसे करें?

  • सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं.
  • रात को सोने से पहले शहद और हल्दी का मिश्रण लें. यह गले और नींद दोनों के लिए फायदेमंद है.
  • चाय या काढ़े में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें.

इन बातों का रखें ध्यान:

शहद को कभी गर्म पानी में न मिलाएं, इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं.

सर्दियों में शहद सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का खजाना है. यह पॉल्यूशन से लड़ने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को अंदर से साफ करता है. अगर आप चाहते हैं कि इस मौसम में आप बीमार न पड़ें और एनर्जेटिक बने रहें, तो शहद को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, लेकिन सही तरीके से.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

