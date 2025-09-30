बदलते मौसम में बार-बार हो रहे हैं बीमार तो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए खाएं ये चीजें | Immunity Booster Recipes

Healthy Recipes For Immunity: मौसम जब भी बदलता है, सर्दी-खांसी, जुकाम और थकावट जैसे लक्षण आम हो जाते हैं. ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है शरीर की अंदरूनी ताकत यानी इम्यूनिटी को मजबूत रखना. दवाइयों से बेहतर होता है रोजमर्रा के खाने में ऐसे पदार्थ शामिल करना जो शरीर को स्वाभाविक रूप से मजबूत बनाएं. इसके लिए हमें न तो महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और न ही किसी खास डाइट की. घर पर मौजूद कुछ चीजों से ही आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं. खाने में खट्टे फल, हरी सब्जियां, ड्राय फ्रूट्स, सीड्स, अदरक, लहसुन और कुछ खास मसाले एड करके आप रोगों से लड़ने वाली शक्ति को तेज़ कर सकते हैं. नीचे कुछ ऐसे घरेलू उपाय और रेसिपीज़ दी गई हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस मौसम में भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्दियों में क्या खाएं? (Winter Recipes For Immunity)

1. खट्टे फल-

नींबू, संतरा, मौसमी जैसे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं, जो शरीर को वायरस से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

2. पत्तेदार सब्जियां-

पालक, मेथी, सरसों जैसे पत्ते शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं और खून को साफ रख सकते हैं.



3. मेवे और बीज-

बादाम, अखरोट, कद्दू और सूरजमुखी के बीज में जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन E भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है.



4. अदरक और लहसुन-

ये दोनों ही चीजें एंटीबैक्टीरियल और सूजन कम करने वाली होती हैं. इनका रोज़ सेवन शरीर को संक्रमण से बचा सकता है.



5. हल्दी-

हल्दी में मौजूद तत्व शरीर की अंदरूनी सूजन कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाते हैं.



6. चुकंदर, गाजर और शकरकंद-

इनमें मौजूद बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन A बनाता है, जो त्वचा और आंखों के लिए भी फायदेमंद है.



7. बोन ब्रोथ- (हड्डी का शोरबा)

यह शरीर को अंदर से मजबूती देने वाला एक देसी टॉनिक है, जो पाचन में भी मदद कर सकता है.

इम्यूनिटी बढ़ाने वाली रेसिपीज़- (Immunity Booster Healthy Recipes)

1. तुलसी-अदरक-गुड़ पेय-

एक पैन में पानी डालें, उसमें 5-6 तुलसी के पत्ते, एक छोटा चम्मच कसा हुआ अदरक और थोड़ा गुड़ डालें. इसे 5 मिनट तक उबालें. फिर गैस बंद करके इसमें नींबू का रस मिला दें. यह ड्रिंक गले के लिए भी अच्छा है और विटामिन C से भरपूर होता है.



2. अदरक-तुलसी वाली खिचड़ी-

चावल और मूंग दाल को धोकर कुकर में डालें. उसमें कसा हुआ अदरक, थोड़ी हल्दी और बारीक कटी तुलसी डालें. ऊपर से पानी डालकर कुकर में पकाएं. अलग से घी में जीरा और करी पत्ता तड़काकर खिचड़ी में डालें.



3. चुकंदर की चाय-

कसे हुए चुकंदर और अदरक को पानी में उबालें. इसमें सेंधा नमक, नींबू का रस और काली मिर्च मिलाएं. यह चाय खून साफ़ करती है और शरीर को डीटॉक्स करने में मदद कर सकती है.



4. आंवला-अदरक रस-

एक चम्मच आंवला रस और कुछ बूंदें अदरक रस मिलाकर सुबह खाली पेट पीना शरीर को अंदर से साफ करता है और रोगों से लड़ने में मदद कर सकता है.

