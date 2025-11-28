विज्ञापन
Winter Immunity Foods: सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

Which Food Boosts Immunity Fast: आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो ठंड के दिनों में शरीर को मजबूत रख सकते हैं.

Winter Immunity Foods: सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?
सर्दी के मौसम में इम्युनिटी पावर कैसे बढ़ाएं?

Which Food Boosts Immunity Fast: सर्दियां अपने साथ ठंडी हवाएं, कम तापमान और कई तरह की वायरल बीमारियां लेकर आती है. इस मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी, गले का दर्द या थकान से बचने के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी हो जाता है. कई लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए केवल दवाइयों पर निर्भर रहते हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो ठंड के दिनों में शरीर को मजबूत रख सकते हैं.

इम्यूनिटी पावर क्या खाने से बढ़ता है?

अदरक और हल्दी: अदरक में मौजूद तत्व शरीर को गर्म रखते है और हल्दी में मौजूद करक्यूमिन संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है. आप इन दोनों को चाय, दूध या काढ़े में मिलाकर सेवन कर सकते हैं. 

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, अखरोट, मुन्नक्का, अलसी और चिया के बीज शरीर को ऊर्जा और अच्छे फैट का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं. यह ठंड में ताकत बढ़ाने का काम करते हैं.

मौसमी फल: संतरा, अमरूद और आंवला में विटामिन सी की भरपूर भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. 

लहसुन: लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन नामक एक यौगिक इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. इसे आप चाय, चटनी और खाने में तड़के के रूप में शामिल कर सकते हैं और खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत को भी कई फायदे पहुंचा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

