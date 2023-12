दिनभर परेशान रहता है दिमाग, बेचैन रखती हैं उलझनें, सुबह-सुबह करें ये काम, शांत और खाली हो जाएगा चिंताओं से भरा दिमाग

How to Detox your Mind in Morning: सुबह माइंड को डिटॉक्स करने का तरीका.

खास बातें सुबह के वक्‍त किसी ऐसी जगह पर बैठें जहां शांति हो.

सुबह के वक्‍त डायरी लिखने की आदत डालें.

सुबह सुबह फोन पर ईमेल आदि चेक करने से बचें.

How to detox your mind: भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को तनाव (Stress) से बचाकर रखना असंभव सा लगता है. लगातार स्‍ट्रेस झेलने की वजह से हम मानसिक (Mntal Health) रूप से खुद को बीमार और थका हुआ महसूस करने लगते हैं. इसका असर हमारी नींद पर पड़ने लगता है और समस्या और गंभीर होती चली जाती है. ऐसे में खुद को खुश और एनर्जेटिक रखने के लिए आप सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे काम से करें, जिससे आप दिन भर पॉजिटिव रह सकें. तो आइए जानते हैं कि सुबह सुबह माइंड डिटॉक्‍स (Way To Relax your mind) करने का सही तरीका.