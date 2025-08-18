विज्ञापन

सैयारा गई, और वॉर 2 भी गई, अब बॉलीवुड के ये दो भाई मचाने वाले हैं गदर, एक होगा विलेन और दूसरा बनेगा हीरो

सैयारा ने हिट रोमांटिक मूवी की कसर पूरी करते हुए बॉक्स ऑफिस पर जम कर कमाई की है. वॉर 2 की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड के बाद धीमी पड़ गई है.

सैयारा गई, और वॉर 2 भी गई, अब बॉलीवुड के ये दो भाई मचाने वाले हैं गदर, एक होगा विलेन और दूसरा बनेगा हीरो
बॉलीवुड के ये दो भाई मचाने वाले हैं गदर, इन फिल्मों के साथ करेंगे धमाका
नई दिल्ली:

वहीं कुली भी अच्छा खासा कारोबार कर रही है. लेकिन इन हिट फिल्मों के बच भी बॉबी देओल का छोटा सा टीजर चर्चाओं में हैं. इस टीजर को देखने के बाद बॉबी देओल से फिर एनिमल जैसा करिश्मा रचने की उम्मीद है. सिर्फ बॉबी ही नहीं उनके बड़े भाई सनी देओल भी पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. दोनों की अपकमिंग मूवीज देखकर लगता है कि साल के आखिरी महीने देओल ब्रदर्स के नाम होने वाले हैं.

बॉबी देओल की बाजी
साल 2023 से ही बॉबी देओल के लिए किस्मत का दरवाजा खुल चुका है. एनिमल से उन्हें जबरदस्त पहचान मिली और अब वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में उनकी अपकमिंग फिल्म अल्फा की झलक सबको हैरान कर गई. एक बच्ची को टैटू बनाते उनका ये लुक साफ बताता है कि वो YRF स्पाई यूनिवर्स के बड़े विलेन या स्पाई बनने जा रहे हैं.

पिछली फिल्मों में इमरान हाशमी (टाइगर 3) और जूनियर एनटीआर (वॉर 2) विलेन के रोल में कुछ खास धमाल नहीं कर पाए थे. ऐसे में अगर बॉबी देओल ने ये किरदार सही निभाया तो YRF के लिए सबसे बड़े विलेन बनकर लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं. क्रिसमस 2025 पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म से उनकी किस्मत फिर चमक सकती है.

सनी देओल का नया दांव
जहां बॉबी खतरनाक विलेन बनने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं सनी देओल परिवार की कहानी लेकर आने वाले हैं. इस साल उनकी फिल्म जाट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अब उनकी अगली फिल्म सफर चर्चा में है. पहले ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन सनी देओल ने अब इसका थिएट्रिकल रिलीज का फैसला किया है. ये एक फैमिली ड्रामा है, यानी उनके लिए थोड़ा रिस्की दांव भी है. रिपोर्ट्स कहती हैं कि फिल्म नवंबर या दिसंबर में आ सकती है. अगर ये दर्शकों को पसंद आ गई. तो इसका फायदा सीधे उनकी अगली बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 को मिलेगा. जो अगले साल जनवरी में रिलीज होनी है.

