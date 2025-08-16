क्लास में बच्चों के साथ 'देस रंगीला' पर टीचर ने किया ऐसा जबरदस्त डांस, जमकर हो रही तारीफ, लोगों ने किया सलाम

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में जश्न मनाया गया, जिसके बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो ऐसा भी है, जो लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में एक टीचर क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ देशभक्ति गीत पर डांस करते नज़र आ रहे हैं. बच्चों के साथ एक शिक्षक का जोश से भरा ये डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम यूजर @esrilesk द्वारा शेयर किए गए इस छोटे से वीडियो में शिक्षक कक्षा में अपने छात्रों के साथ लोकप्रिय गीत "देस रंगीला" पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस क्लिप पर टेक्स्ट में "15 अगस्त की तैयारी" लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लास में सेलिब्रेशन का माहौल नज़र आ रहा है.

देखें Video:

सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफ़ों की बाढ़ ला दी, एक ने लिखा, "इस टीचर को सलाम," जबकि दूसरे ने कहा, "पहली लाइन की पहली लड़की एक बेहतरीन डांसर बनने वाली है." कुछ लोगों ने टीचर को "बेस्ट डांस टीचर" कहा. नेटफ्लिक्स ने भी वीडियो पर कमेंट किया है. वैसे इस शिक्षक ने निश्चित रूप से छात्रों के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बना दिया. इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताएं.

