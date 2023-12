Parenting Tips: लोगों से मिलते हुए अक्सर आपके पीछे छिपता है बच्चा, करें बस ये 5 काम, डरपोक से डरपोक बच्चा भी बन जाएगा शेर जैसा Confident

How Do I Help My Child Build Confidence and Self-Esteem : जिससे बच्चा या तो बड़ी ऊंचाइयों को छूता है या फिर किस्मत के सहारे ही अपनी जिंदगी को काट लेता है. लेकिन अगर आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा भी कॉन्फिडेंस (Confidence)के साथ बिना किसी डर के आगे बढ़ता जाए तो इन बातों का जरूर ध्यान दें. तो चलिए बिना देर करे जानते हैं कि आप अपने बच्चे में किन तरीकों से बढ़ाएं आत्मविश्वास.

बच्चों में आत्मविश्वास कैसे जगाएं? | Parenting tips: 5 ways to boost confidence in your children

1. खुद को आत्मविश्वास का रोल मॉडल बनाएं :

किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल उसके मां-बाप होते हैं. ऐसे में अगर बच्चा आपके अंदर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास महसूस करेगा तो उसके अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा.

2. गलतियों पर परेशान न हों :

बचपन में बच्चों को सही या गलत का पता नहीं होता. ऐसे में वो अक्सर गलतियां कर बैठते हैं. जिसके बाद मां-बाप उसको डांटने के साथ ही लगातार बच्चे को उस गलती के लिए कोसते रहते हैं. लेकिन इसकी जगह मां-बाप को अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से सही या गलत का फर्क समझाना चाहिए. जिसकी वजह से वो आगे ऐसी गलती ना दोहराए.

3. बच्चों को नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करें

हर मां-बाप को अपने बच्चों को नई चीजों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. जिससे वो कुछ नया सीख पाएंगे. अगर वो उस काम में सफल नहीं भी हो पाते हैं तो अपनी असफलता से उन्हें सीखने को जरूर मिलेगा.

4. बच्चों को असफल होने दें, परेशान न हों

जिंदगी में हम हमेशा असफलता को एक बुराई के तौर पर देखते हैं. लेकिन असफलता हमें कई अनुभव देकर जाती है. जिसका हमें आगे कई बार फायदा भी मिलता है. ऐसे में बच्चों की असफलता पर उनका सहारा बनें और उनके आत्मविश्वास को बनाए रखें.

5. प्रयास का जश्न मनाएं

बच्चों के हर प्रयास का जश्न मनाएं फिर चाहे वो प्रयास सफल रहा हो या असफल. बच्चों के हर समय पर उसके साथ रहें, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं. जिससे वो अगले किसी भी प्रयास के वक्त घबराने के बजाय दुगनी मेहनत के साथ कोशिश करें.

