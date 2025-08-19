कहीं डूबी कार तो कहीं बह गया इंसान... मुंबई में बारिश के बीच डरा देने वाले वीडियो

मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से बुरा (Mumbai Rain Viral Video) हाल है. कुर्ला से डोंबिवली तक हाहाकार मचा हुआ है. वहीं ठाणे में भी बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं. रेलवे ट्रैक पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है. बीएमसी ने मुंबई महानगरीय क्षेत्र के सभी निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को तत्काल 'वर्क-फ्रॉम-होम' की सुविधा दें और कार्य की प्रकृति के अनुसार अनावश्यक यात्रा से बचने के निर्देश जारी करें. मुंबई में भी जगह-जगह पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है. कहीं बस और गाड़ी डूब गई तो कहीं पानी में सांप तैरते हुए दिखाई दिए. ये वीडियो डरा देने वाले हैं.

मुबारिश की वजह से मीठी नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है. उफनदी नदी में अचानक एक शख्स गिर गया. उसे रेस्क्यू रने की बहुत कोशिश की गई लेकिन तेज बहाव की वजह से वह रस्सी नहीं पकड़ सका और पानी में बह गया.

मुंबई से सटे ठाणे नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले दैघर गांव में बारिश की वजह से कुछ घरों में पानी घुस गया. यहां पर जमा पानी में सांप रेंगते हुए दिखाई दिए. ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

मुंबई के कुर्ला का हाल भी बारिश से बहुत बुरा है. लाल बहादुर शास्त्री मार्ग में करीब पांच फुट पानी भर गया है, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है. यहां पर भी एक बार पानी में लगभग डूब गई है.

मुंबई के दादर इलाके में भी भीषण बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट ऊपर तक पानी भर गया है. जिसकी वजह से एक कार लगभग पूरी डूब गई. इतना ही नहीं कई लोग भी यहां पर फंस गए.

मुंबई से सटे डोंबिवली स्टेशन क्षेत्र में बारिश से सड़के तालाब में तब्दील हो गईं, लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है, जिसके बाद राहत और बचाव कर्मियों ने हाथ पकड़कर महिला को सड़क पार करवाई.

मुंबई के कई हिस्सों में हो रही तेज बारिश की वजह से समंदर में लहरें उफान पर हैं. मरीन ड्राइव में उफनती हुई लहरें डरा देने वाली हैं.

मुंबई में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं. सायन और कुर्ला के बीच ट्रेनें सावधानी से धीमी गति से चल रही हैं.

बारिश की वजह से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का बुरा हाल है. रफ्तार पर जैसे ब्रेक लग गए हैं. सड़कों पर जाम लगा हुआ है. वाहन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं.