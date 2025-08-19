महंगी क्रीम भी है इस नुस्खे के आगे फेल, बस पपीते के टुकड़े में मिलाकर लगा लें यह चीज, चमक जाएगी त्वचा

Skin Care: स्किन केयर में अलग-अलग तरह के घरेलू नुस्खे तैयार किए ही जाते हैं. कभी रसोई का आटा बेसन तो कभी फल और सब्जियों को चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यहां भी ऐसे ही एक फल का जिक्र किया जा रहा है जिसे चेहरे पर लगाया जाए तो डेड स्किन सेल्स हटती हैं, स्किन मुलायम होती है और चेहरा ग्लो करता है सो अलग. यह फल है पपीता. अब चेहरे पर पपीता (Papaya) लगाना है यह तो पता है लेकिन पपीता किस तरह लगाना फायदेमंद होता है यह भी जानना जरूरी है. यहां जानिए पपीते का असरदार फेस पैक (Papaya Face Pack) कैसे बनाया जाता है.
पपीते का फेस पैक कैसे बनाएं | How To Make Papaya Face Packपपीता और दही
आधा कप मैश किया हुआ पपीता लेकर उसमें 2 चम्मच दही मिला लें. इस पेस्ट को चेहरे पर 20 मिनट लगाएं और फिर धोकर हटा लें. चेहरे को ठंडक मिलती है और स्किन निखरी हुई दिखती है.पपीता और शहद
चेहरे पर पपीता और शहद का फेस पैक लगाया जा सकता है. फेस पैक बनाने के लिए आधा कप मैश किया हुआ पपीता लें और उसमें एक चम्मच शहद मिला लें. इस फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट रखें और फिर धोकर हटा लें. इससे स्किन को हाइड्रेशन भी मिलता है, स्किन की डलनेस दूर होती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.पपीता और हल्दी
एक कप पिसे पपीते में आधा चम्मच हल्दी (Turmeric) मिला लें. चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटाएं. चेहरे पर इस फेस पैक को लगाने पर स्किन को एंटी-बैक्टीरियल गुण भी मिलते हैं. यह स्किन को इवन टोन भी बनाता है.त्वचा को कौनसे गुण देता है पपीता
- पपीता एक्सफोलिएटिंग गुण से भरपूर होता है और चेहरे पर नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है.
- अगर चेहरे पर पपीता लगाया जाए तो स्किन को नमी मिलती है और स्किन सॉफ्ट बनती है.
- इस फेस पैक से चेहरे को एंटी-एजिंग गुण भी मिलते हैं जिससे झुर्रियां और फाइन लाइंस हटती हैं.
- पिग्मेटेंशन यानी झाइयां दूर करने के लिए भी इस फेस पैक को चेहरे पर लगाया जा सकता है.
- पपीता के फेस पैक से स्किन की इरिटेशन भी दूर होती है.