तनाव को कम करने ही नहीं इन समस्याओं के लिए काल है शतावरी का सेवन

Shatavari Health Benefits In Hindi: प्रकृति ने हमें कई चीजें ऐसी दी हैं जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं. शतावरी भी उन्हीं में से एक है. आपको बता दें ये कि ये एक ऐसी जड़ी-बूटी है जिसका इस्तेमाल कई तरह की औषधि में किया जाता है. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डायटरी फाइबर, थियामिन, फोलेट, नियासिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में मददगार हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

शतावरी के फायदे- (Shatavari Ke Fayde)

1. तनाव-

तनाव आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. क्योंकि काम के चलते युवा वर्ग आज के समय में सबसे ज्यादा प्रेशर में रहता है. अगर आप भी तनाव को कम करना चाहते हैं, तो शतावरी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि ये एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन को रिलीज करता है, जो तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

2. पाचन-

अगर आप भी पाचन की समस्या से परेशान हैं तो शतावरी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. यह शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट से पाचन को आसान बनाने में मदद कर सकती है.

3. हार्मोनल संतुलन-

शतावरी एस्ट्रोजन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो मासिक धर्म चक्र, पीसीओएस और रजोनिवृत्ति के लक्षणों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण है. अगर आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं.

4. स्किन-

शतावरी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण त्वचा को चमकदार बनाने और बालों के झड़ने को कम करने में मदद कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)