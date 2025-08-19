विज्ञापन
विशेष लिंक

तनाव को कम करने ही नहीं इन समस्याओं के लिए काल है शतावरी का सेवन

Shatavari Benefits: शतावरी एक ऐसा हर्ब है जिसका उपयोग सदियों से आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है. अगर आपको भी हैं ये समस्याएं तो जरूर करें इसका सेवन.

Read Time: 2 mins
Share
तनाव को कम करने ही नहीं इन समस्याओं के लिए काल है शतावरी का सेवन
Shatavari Benefits: शतावरी के फायदे.

Shatavari Health Benefits In Hindi: प्रकृति ने हमें कई चीजें ऐसी दी हैं जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं. शतावरी भी उन्हीं में से एक है. आपको बता दें ये कि ये एक ऐसी जड़ी-बूटी है जिसका इस्तेमाल कई तरह की औषधि में किया जाता है. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डायटरी फाइबर, थियामिन, फोलेट, नियासिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में मददगार हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

शतावरी के फायदे- (Shatavari Ke Fayde)

1. तनाव-

तनाव आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. क्योंकि काम के चलते युवा वर्ग आज के समय में सबसे ज्यादा प्रेशर में रहता है. अगर आप भी तनाव को कम करना चाहते हैं, तो शतावरी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि ये एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन को रिलीज करता है, जो तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- मिल्क टी की बजाय पिएं इस चीज की चाय, ब्लड शुगर लेवल अपने आप होने लगेगा कंट्रोल, डायबिटीज रोगियों के लिए कमाल

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. पाचन-

अगर आप भी पाचन की समस्या से परेशान हैं तो शतावरी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. यह शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट से पाचन को आसान बनाने में मदद कर सकती है.

3. हार्मोनल संतुलन-

शतावरी एस्ट्रोजन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो मासिक धर्म चक्र, पीसीओएस और रजोनिवृत्ति के लक्षणों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण है. अगर आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं.

4. स्किन-

शतावरी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण त्वचा को चमकदार बनाने और बालों के झड़ने को कम करने में मदद कर सकती है. 

यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shatavari, Shatavari Benefits, Shatavari Health Benefits, Shatavari Ke Fayde, Shatavari For Health Hindi, Shatavari For Immunity, Shatavari For Stress, Shatavari For Weight, Shatavari For Digestion, Shatavari For Constipation, Shatavari For Energy, Shatavari Health Shatavari Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com